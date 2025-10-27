KVIZ Možete li prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija? Neće vam biti lako!

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki čeka vas oblik teritorija neke države, na vama je da prepoznate državu, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija? |
Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Australija...
| Foto: Canva
A možete li prepoznati ovu državu po obliku teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Italija...
| Foto: Canva
Ovo je oblik teritorija koje države?
| Foto: Canva
Bio je to Brazil...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Indija...
| Foto: Canva
Natrag u Europu. Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Njemačka...
| Foto: Canva
A ovo je?
| Foto: Canva
Bio je to SAD... (Bez Havaja i Aljaske)
| Foto: Canva
Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
| Foto: Canva
Bio je to Egipat...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bila Francuska...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bio Japan...
| Foto: Canva
A ovo je?
| Foto: Canva
To je bila Južnoafrička republika...
| Foto: Canva
Ovo je?
| Foto: Canva
To je bio Čile...
| Foto: Canva
A ovo je?
| Foto: Canva
To je bio Meksiko...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bila Kanada...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bio Island...
| Foto: Canva