KVIZ Novi izazov je spreman! Možete li prepoznati sve ove glavne gradove s fotografija?

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki čekaju vas prizori iz nekog glavnog grada, na vama je da prepoznate grad, na idućoj fotki čeka vas odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Za početak, lagano. Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Za početak, lagano. Koji je ovo glavni grad? |
Foto: Canva
Za početak, lagano. Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bila je to Moskva, glavni grad Rusije...
| Foto: Canva
Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Lisabon, glavni grad Portugala...
| Foto: Canva
Gdje se to nalazimo?
| Foto: Canva
Bio je to Tokio, glavni grad Japana...
| Foto: Canva
A ovo je... (Možda vam komad zastave koji viri pomogne...)
| Foto: Canva
Bio je to Mexico City, glavni grad Meksika...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Reykjavik, glavni grad Islanda...
| Foto: Canva
Gdje smo to sad?
| Foto: Canva
Bila je to Havana, glavni grad Kube
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Stockholm, glavni grad Švedske...
| Foto: Canva
A gdje smo sad?
| Foto: Canva
Bila je to Atena, glavni grad Grčke...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Astana, glavni grad Kazahstana...
| Foto: Canva
Gdje smo to sad?
| Foto: Canva
Bio je to Abu Dhabi, glavni grad UAE-a...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bilo je to Skoplje...
| Foto: Canva
Ovoga vjerojatno možete prepoznati...
| Foto: Canva
Bio je to Amsterdam...
| Foto: Canva
Sa zapada do istoka Europe, ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Bukurešt...
| Foto: Canva
Ovoga sigurno prepoznajete...
| Foto: Canva
Bio je to Rim...
| Foto: Canva
I za kraj, ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Prag
| Foto: Canva