Liječnik zvijer: U svom 'Dvorcu smrti' masakrirao je 200 ljudi Čovjeka rođenog pod imenom Herman Webster Mudgett povijesničari smatraju prvim modernim serijskim ubojicom. U svojem hotelu pobio je oko dvjesto ljudi...

Autor Marin Zdelar Utorak, 02.01.2018. u 07:00

Liječnik koji je kasnije postao poznat kao H. H. Holmes (skraćeno od Henry Howard Holmes) rođen je 1861. godine u New Hampshireu kao treće dijete u obitelj iseljenika iz Engleske. U školi je ostvarivao fantastične rezultate zbog čega su ga druga djeca često maltretirala - i psihički i fizički.

Vjerojatno jedan od najbitnijih detalja iz njegovog života dogodio se kada su ga vršnjaci na silu uveli u ured lokalnog liječnika, zatvorili ga s ljudskim kosturom i prisilili ga da s obje ruke dira lubanju.

Kasnije je opisao kako je tada prvi put u životu osjetio pravi strah. No, on je potrajao samo nekoliko sekundi. Strah je tada naime zamijenila - fascinacija. Holmes je kasnije napisao kako nakon te traume više nikada u životu nije osjećao strah. Postao je opsjednut smrću i uskoro počeo strastveno secirati životinje.

Prvo ubojstvo

S obzirom na izvanrednu inteligenciju, Holmes je srednju školu završio već sa 16 godina i odmah našao posao podučavanja. Godine 1878., kad je navršio 17 godina, Holmes je počinio prvo ubojstvo. Ubio je bivšeg razrednog kolegu kako bi na prijevaru pokupio novac od njegovog životnog osiguranja. Kasnije iste godine se oženio, a 1880. se njemu i njegovoj supruzi Clari rodio sin.

Medicinski fakultet upisao je 1882. godine, a završio ga već dvije godine kasnije. Za vrijeme studija je iz laboratorija ukrao nekoliko trupala, rezao im udove te nastavio 'posao' s prijevarama pomoću kojih je dolazio do novca od životnih osiguranja.

Sljedećih nekoliko godina proveo je u brojnim prijevarama, a napustio je i ženu i dijete. Živio je u New Yorku i Philadelphiji i u oba grada bio osumnjičen za ubojstvo dječaka. Na kraju se 'skrasio' u Chicagu i promijenio ime u Henry Howard Holmes pod kojim će se kasnije, nažalost - proslaviti.

Godine 1889. oženio se po drugi put, a pet godina kasnije i po treći, iako prva dva braka nikada nije pravno raskinuo.

'Dvorac smrti' i pakleni plan u Chicagu

Kada je došao u Chicago, Holmes se zaposlio u ljekarni doktorice Elizabeth S. Holton i pokazao se kao iznimno dobar radnik. Nakon smrti njenog muža, Holmes je liječnici ponudio da otkupi ljekarnu i ona je pristala. Kada je otplatio kredit, Holmes je nasuprot ljekarne otkupio zemljište i na njemu sagradio ogroman hotel koji se protezao kroz cijeli blok.

Bio je to početak njegovog paklenog plana. Osim prostora koji su bili namijenjeni za komercijalne namjene i korisnike, u zgradi je bilo čak stotinjak prostorija koje su bile izolirane i nisu imale prozora. One su pak bile povezane neobičnim labirintom hodnika i vratima iza kojih nije bilo prostorija te prozorima koji se nisu mogli otvoriti.

'Dvorac smrti'

Na gradnji hotela kojeg su građani Chicaga u međuvremenu prozvali dvorcem radilo je nekoliko građevinskih tvrtki. Holmes je svakih nekoliko tjedana namjerno otpustio sve građevinare i zaposlio nove i na taj se način osigurao da nikome osim njemu ne bude jasan tlocrt zgrade.

Da, Holmes je 'Dvorac smrti' sagradio zbog zarade, no njegova primarna namjena je bila zadovoljenje liječnikovog bolesnog uma. Odmah po završetku gradnje, Holmes je započeo s ubijanjem svojih zaposlenica, ljubavnica, ali i gostiju.

Mnoge od tajnih soba bile su zvučno izolirane s dovodnim plinskim cijevima koje bi uspavljivale ili ubijale njegove žrtva.

Mnoge su bile opremljene i plamenicima za spaljivanje zatočenika. Postojala je soba za gušenje, soba za vješanje i soba za umiranje od gladi i žeđi.

Tlocrt 'Dvorca smrti'

Mrtva tijela posebnim je liftom spuštao u podrum gdje ih je ili potpuno uništavao u kiselini ili ih secirao te organe i kosture prodavao fakultetima i laboratorijima. S obzirom na svoju struku i poznanstva, to je bio najmanji problem.

Godine 1891. ljubavnica Julia Smythe priznala mu je da je trudna. Holmes joj je obećao brak ukoliko napravi pobačaj. Ona je pristala. Ubio ju je s kloroformom na sam Božić, a nakon toga i njenu maloljetnu kći koja je živjela s njom u hotelu.

Početak kraja prvog američkog serijskog ubojice

Dvije godine kasnije SAD je pogodila financijska kriza koja je uzela danak i nad Holmesovom imovinom. Napustio je Chicago i otišao u Teksas gdje je naslijedio imanje. Tamo je počeo graditi novi hotel, no ubrzo je odustao.

Tada je započelo njegovo bauljanje po SAD-u i Kanadi, a usput je ubio i svojeg najbližeg suradnika i njegovo troje djece.

Holmesov suludi ubilački pohod završio je krajem 1894. godine u Bostonu. Tamo je naime uhićen zbog krađe konja (!!) u Teksasu. Zbog još nekih sumnji, policija je ispitala njegove zaposlenike u Chicagu. Nakon što je čistačica priznala da nikada nije smjela čistiti drugi kat hotela, policija ga je pregledala i otkrila nekoliko tajnih soba, a u njima i nekoliko trupala. Slično se dogodilo i u prostorijama na trećem katu.

U podrumu su pronašli laboratorij za seciranje koji je bio prekriven suhom krvi te brojnim ljudskim i životinjskim kostima, ali i ulaz u tajni podzemni tunel koji se protezao do ulice. Kada ga je jedan policajac pokušao osvijetliti šibicom, uzrokovao je zapaljenje plina i eksploziju koja je zatresla cijelu zgradu i ozlijedila nekoliko ljudi.

Holmes, 1985.

Nevjerojatno, no Holmes je bio toliko temeljit u svojim zločinima da je policija uspješno identificirala samo devet žrtava, a vjeruje se da je kroz život ubio oko 200 ljudi. Holmes je na suđenju prvo priznao stotinu ubojstava, no naknadno taj broj smanjio na 27. Prije nego je obješen u svibnju 1896. godine rekao je da je ubio - dvoje ljudi.

- Rođen sam s đavlom u sebi. On je uvijek bio uz mene kao potpora, sve od dana kada sam rođen, rekao je Holmes pred sudom.

Godine 1895. 'Dvorac smrti' zapalila su dva muškarca, a njihov identitet nikada nije otkriven.

Krajem 2016. godine legendarni je redatelj Martin Scorsese objavio da radi na scenariju za film ''The Devil in the White City' u kojem bi serijskog ubojicu H. H. Holmesa utjeloviti trebao Leonardo DiCaprio.