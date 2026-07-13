Lisac upao u bazen kraj kuće u Dubravi: 'Bio je loše, nagutao se vode. Ljepotan sada blista!'

Sjećate li se mladog lisca koji je prije tjedan i pol pronađen u prekrivaču bazena kraj jedne kuće u Dubravi? Kad smo ga preuzeli, bio je loše. Djelovao je iscrpljeno i oporavak mu je bio neizvjestan, prisjetili su se iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec. Nisu se usudili ništa prognozirati.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Budući da se lisac nagutao vode, strahovalo se hoće li dobiti upalu pluća. Na sreću, kitnjasti ljepotan pokazao je svoj borbeni duh! - napisali su u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, iscrpljenog lisca pronašli su u petak, 3. srpnja na prekrivaču bazena pokraj kuće u zagrebačkoj Dubravi, izvijestilo je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu. Pretpostavlja se da je lisac tijekom noći, prolazeći dvorištem, zakoračio na prekrivač misleći da je riječ o čvrstoj podlozi. Pokušavao se osloboditi, ali se zbog njegova koprcanja voda počela prelijevati preko prekrivača. Nakon dugotrajne i neuspješne borbe s vodom lisac je ostao bez snage.

Čim je slučaj prijavljen Infocentru za izgubljene i pronađene životinje, djelatnik Dumovca krenuo je u akciju spašavanja. Iako se u početku brinuo kako će izvući iscrpljenu životinju, spašavanje je prošlo bez većih problema.

Lisac je potom prevezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje su ga djelatnici najprije osušili te mu dali hranu i vodu.

- U Oporavilištu se lijepo oporavio. Pogledajte kako sada blista! Za koji dan moći ćemo ga vratiti u prirodu - dodali su.