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OPORAVIO SE U DUMOVCU

Lisac upao u bazen kraj kuće u Dubravi: 'Bio je loše, nagutao se vode. Ljepotan sada blista!'

Piše Antonela Šaponja,
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Lisac upao u bazen kraj kuće u Dubravi: 'Bio je loše, nagutao se vode. Ljepotan sada blista!'
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Foto: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
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Budući da se lisac nagutao vode, strahovalo se hoće li dobiti upalu pluća. Na sreću, kitnjasti ljepotan pokazao je svoj borbeni duh!, napisali su u objavi na društvenim mrežama

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Sjećate li se mladog lisca koji je prije tjedan i pol pronađen u prekrivaču bazena kraj jedne kuće u Dubravi? Kad smo ga preuzeli, bio je loše. Djelovao je iscrpljeno i oporavak mu je bio neizvjestan, prisjetili su se iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec. Nisu se usudili ništa prognozirati. 

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Foto: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

- Budući da se lisac nagutao vode, strahovalo se hoće li dobiti upalu pluća. Na sreću, kitnjasti ljepotan pokazao je svoj borbeni duh! - napisali su u objavi na društvenim mrežama.

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Podsjetimo, iscrpljenog lisca pronašli su u petak, 3. srpnja na prekrivaču bazena pokraj kuće u zagrebačkoj Dubravi, izvijestilo je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu. Pretpostavlja se da je lisac tijekom noći, prolazeći dvorištem, zakoračio na prekrivač misleći da je riječ o čvrstoj podlozi. Pokušavao se osloboditi, ali se zbog njegova koprcanja voda počela prelijevati preko prekrivača. Nakon dugotrajne i neuspješne borbe s vodom lisac je ostao bez snage.

Čim je slučaj prijavljen Infocentru za izgubljene i pronađene životinje, djelatnik Dumovca krenuo je u akciju spašavanja. Iako se u početku brinuo kako će izvući iscrpljenu životinju, spašavanje je prošlo bez većih problema.

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Lisac je potom prevezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje su ga djelatnici najprije osušili te mu dali hranu i vodu. 

- U Oporavilištu se lijepo oporavio. Pogledajte kako sada blista! Za koji dan moći ćemo ga vratiti u prirodu - dodali su.

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