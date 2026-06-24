Ljepotan Noli nježna je duša, ali je na natjecanju u Njemačkoj bio najmoćniji doberman!

Doberman iz Hrvatske, punim imenom Livonija Baron Nolens Volens, vlasnika Berislava Lankaša, ostvario je izniman međunarodni uspjeh na prestižnom kinološkom vikendu održanom 20. i 21. lipnja 2026. godine u Mannheimu u Njemačkoj.

Taj je pas, već ranije ovjenčan šampionskim titulama za svoju ljepotu, sada uspješno položio Körung, jedan od najzahtjevnijih uzgojnih ispita u njemačkoj kinologiji, kojim se potvrđuju vrhunske radne sposobnosti, stabilan karakter, zdravlje i kvaliteta psa za daljnji uzgoj. Körung je položio s najvišom mogućom ocjenom 1A, osvojivši pritom i titulu najboljeg Körunga 2026. godine.

Noli je i prvak u ljepoti |



Ovim rezultatom Livonija Baron Nolens Volens ispisao je povijest hrvatske kinologije jer je samo 3 godine i 3 mjeseca starosti, postao prvi hrvatski doberman koji ima položen najviši mogući stupanj radnog ispita za službene pse, ali je istovremeno i međunarodni prvak u ljepoti, međunarodni prvatk ljepote i uzgoj te viceprvak razreda radnih pasa na velikoj izložbi dobermana IDC 2025.

Dodatni uspjeh ostvario je sada i na jednoj od najuglednijih specijalnih izložbi dobermana na svijetu, DV Sieger Hauptzuchtschau 2026, gdje je osvojio izvrsno 3. mjesto u radnom razredu među vrhunskim europskim predstavnicima pasmine.

Ocjenjivanje je vodio ugledni njemački sudac Thomas Becht.

U stanu se ovaj savršeno trenirani pas pretvara u nježnu dušu koja se voli maziti |



Ovaj rezultat predstavlja veliko priznanje ne samo za vlasnika i uzgajivače psa, već i za hrvatski uzgoj dobermana, potvrđujući da se hrvatski psi mogu ravnopravno natjecati i ostvarivati vrhunske rezultate na najvišoj međunarodnoj razini. Körung je jedan od najzahtjevnijih i najcjenjenijih uzgojnih testova u njemačkoj kinologiji. Njegova svrha nije samo provjeriti kako pas izgleda, već utvrditi posjeduje li sve osobine koje se očekuju od vrhunskog predstavnika pasmine.

Tijekom Körunga stručna komisija detaljno ocjenjuje nekoliko područja:

Karakter i temperament – pas mora biti stabilan, samouvjeren i siguran u sebe, bez znakova straha ili agresivnosti.

Reakciju na pritisak i prijetnju – provjerava se kako pas reagira u stresnim situacijama te može li ostati pod kontrolom i zadržati prisebnost.

Zaštitne i radne sposobnosti – pas mora pokazati prirodnu spremnost za rad, hrabrost i odlučnost tijekom posebno propisanih vježbi.

Poslušnost i vodljivost – očekuje se potpuna suradnja s vodičem i sposobnost izvršavanja zadataka pod opterećenjem.

Zdravlje i anatomiju – ocjenjuje se građa tijela, kretanje te opće zdravstveno stanje kako bi se potvrdilo da je pas prikladan za daljnji uzgoj.

Prije pristupanja Körungu pas mora već imati položene zahtjevne radne ispite, zdravstvene preglede i visoke izložbene ocjene, pa sam ulazak na test predstavlja potvrdu vrhunske kvalitete.

Noli s obitelji |



Ocjena 1A najviša je moguća ocjena koju pas može dobiti. Ona označava da je pas tijekom svih provjera pokazao iznimne kvalitete, bez značajnih nedostataka, te da predstavlja vrhunski primjer svoje pasmine prema najstrožim njemačkim uzgojnim kriterijima.

Zbog toga je osvajanje ocjene 1A posebno rijetko i cijenjeno. Posebne zasluge za uspjeh ovog psa idu u njegovom treneru Nenadu Novaku te pomagaču Roku Valčiću.