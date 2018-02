Ljubav je za njega vječna: Sam je plakao za stolom za dvoje...

Fotografija starijeg muškarca koji briše uplakano lice dok naizgled čeka svoju pratnju na Valentinovo postala je viralna nakon objave korisnice Facebooka koja je objasnila o čemu se radi. Po njezinim riječima, radi se o udovcu koji je Valentinovo obilježio s posmrtnim ostacima svoje supruge.

- Molim vas, volite svoje najdraže dok za to imate prilike, nikad ne znate što sutra donosi - napisala je Chasidy Gwaltney na Facebooku.

Sjedila je u restoranu u teksaškom Corpus Christiju, a preko puta nje muškarac sa slike. Na stolu je bilo darova, a među svim isticala se posebno uređena boca. Gwaltney kaže da je u toj boci pepeo njegove žene.

- Slika govori sama za sebe i lako će na vas djelovati kao što je i na mene - napisala je žena u objavi.

Na objavu je na Facebooku u tri dana reagiralo oko 600 tisuća korisnika.

The Sun nije stigao do potvrde njezine priče, no to nije spriječilo ljude da objavu masovno dijelo.