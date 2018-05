Ljubavna poruka na neboderu: Kako je to uspio napisati?!

Da ljubav ne poznaje granice, stara je izreka, no nekada te granice dosegnu i vrtoglave visine poput onih između 17. i 21. kata jednog od dva najveća riječka nebodera, tzv. blizanaca, u Ulici Franje Čandeka, kojeg "krasi" poruka ispisana prvoj ljubavi.

Naime, iako blijeda slova na sivoj fasadi stambene zgrade jedva dolaze do izražaja, onaj tko se dobro zagleda može pročitati ljubavnu poruku napisanu na engleskom jeziku "You was my first love", koja, iako gramatički netočna, u prijevodu znači "Ti si mi bio/la prva ljubav".

Kome je ljubavna poruka namijenjena i tko je autor za sad je nepoznato, no ono što posebno fascinira jest zagonetka - kako je natpis uopće ispisan na tako velikoj visini od 50-tak metara.

Moguće je da je "zaljubljeni Spiderman" okomitu poruku pisao kroz prozore više stanova, što je, kako vrlo opasno, tako i teško izvedivo.

Veća je vjerojatnost da je ona napisana za vrijeme izvođenja radova na fasadi.

- Građevinski radovi nerijetko se vrše i na krovu zgrade i tad se djelatnici znaju užetom spuštati po strani niz neboder - kažu stanari.

No o načinu ispisivanja simpatične ljubavne poruke za sad se može samo nagađati.

Sve u svemu za nadati se je da hrabri pothvat nije bio uzaludan te da je stigao do osobe kojoj je namijenjen.

Novi list je objavio da su dobili snimku na kojoj se vidi kako je ispisana poruka na neboderu. "Spiderman" je imao tri pomagača koja su na krovu držali konopac i spuštali mladića koji je ispisao poruku. Video je najvjerojatnije snimljen sa susjednog nebodera.