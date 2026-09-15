Ljudi zgroženi: U ovoj pekari kruh košta 52 eura! Što kažete?

Šezdeset dolara (oko 52 eura) za jednu štrucu raženog kruha. Ovom cijenom austrijski pekar Martin Auer izaziva veliku pozornost usred New Yorka. Dok jedne američke novine hvale kruh unatoč cijeni, na internetu pljušte kritike. Pritom cijena nije jedina neobičnost u Auerovoj novoj pekarnici, piše RTL.de.

Jedna štruca, 60 dolara i mnoštvo kontroverzi. Austrijski pekar Martin Auer otvorio je u trendovskoj njujorškoj četvrti SoHo svoju prvu podružnicu izvan domovine, a koncept teško da može biti radikalniji. U pekarnici "RYE by MARTIN AUER" gotovo se sve vrti oko jedne jedine vrste kruha. Raženi kruh s kiselim tijestom, težak 1,5 kilograma, kao cijela štruca košta ponosnih 60 dolara. Tko ne želi odmah posegnuti tako duboko u džep, može kupiti i pola štruce za 30 ili četvrtinu za 15 dolara. Uz to, pekarnica nudi i sendviče.

Auer se kod izrade kruha dosljedno odriče nepotrebnih dodataka. Na njegovoj web stranici navedena su samo tri sastojka: organsko raženo brašno, voda, sol - i vrijeme. Tijesto fermentira do 24 sata, a raženo brašno potječe iz Austrije, dok se koristi i 57 godina star starter za kiselo tijesto. Auer doista prodaje samo tu jednu vrstu kruha. Njegov cilj nije bio otvoriti još jednu pekarnicu u New Yorku koja prodaje kroasane, baguette, kavu i brojne druge vrste kruha. Umjesto toga, usredotočio se na ono što njegova tvrtka, prema vlastitoj procjeni, radi najbolje - raženi kruh s kiselim tijestom. Ovo je inače 43. lokacija lanca Martin Auer, ali prva izvan Austrije, gdje slična štruca stoji manje od deset eura.

Foto: Anne Pollmann/DPA

Novinarka New York Posta: 'Vrijedi svakog centa'

Svojom neobičnom ponudom Austrijanac je dospio i u američke medije. Novinarka New York Posta i sama je probala luksuzni kruh, a njezin je zaključak bio iznenađujuć: za nju kruh doista vrijedi 60 dolara. Opisala ga je kao kruh s hrskavom koricom i sočnom unutrašnjošću te orašastim i slatkastim notama. Čini se da pronalazak kupaca za kruh po ovoj cijeni nije samo teorija. Već od samog otvorenja, pekarnica je privukla veliku pažnju, a ispred lokacije, smještene u zgradi u kojoj je nekada živio David Bowie, navodno su se stvarali redovi.

Na internetu su, međutim, reakcije znatno manje blagonaklone. Ispod objave Martina Auera na Instagramu, cijena je izazvala brojne rasprave. Jedan korisnik, koji za sebe kaže da je također pekar, izrazio je svoje zgražanje.

​- Iskreno sam šokiran. 60 dolara za štrucu kruha potpuno je nerealno - napisao je.

Koncept mu se posebno zamjerio u vrijeme kada se govori o održivosti i poštovanju prema hrani.

​- Pretvaranje osnovne namirnice u preskupi luksuzni proizvod za bogate čini se duboko pogrešnim - dodao je.

Foto: Anne Pollmann/DPA

Drugi korisnik bio je još izravniji: "Uvijek postoje ljudi koji se osjećaju bolje kada mogu kupiti proizvod koji si drugi ne mogu priuštiti. Takve ljude ćete sresti u ovoj pekarnici." Komentari su uključivali i kraće, ali oštre poruke poput "Ovo je prokleto glupo", dok je jedan korisnik, ne vjerujući u dugoročni uspjeh, sarkastično prokomentirao: "Za šest mjeseci ovo će biti Citibank."

Martin Auer brani cijenu navodeći nekoliko ključnih faktora. Osim korištenja visokokvalitetnog, sto posto organskog raženog brašna uvezenog iz Austrije i dugotrajnog procesa fermentacije, tu su i izuzetno visoki troškovi poslovanja u New Yorku. Skupa lokacija u SoHou i radno intenzivan proces proizvodnje značajno utječu na konačnu cijenu. Njegova ponuda dolazi u vrijeme kada se pekarnice diljem grada bore s velikim ekonomskim pritiscima. Cijene osnovnih sastojaka poput brašna, maslaca i jaja naglo su porasle zbog inflacije, a troškovi rada također su značajan faktor.

*uz korištenje AI-ja