Logan Paul prodao rijetku Pokémon kartu za 16,5 milijuna dolara! Zna se i tko je iskeširao

Poznati YouTuber i profesionalni hrvač Logan Paul prodao je svoju cijenjenu Pokémon kartu za nevjerojatnih 16,49 milijuna dolara na aukciji u ponedjeljak, čime je postavio novi Guinnessov svjetski rekord za najskuplju kolekcionarsku kartu ikad prodanu na aukciji. Nakon napete aukcije koja je trajala 42 dana, Paul je višemilijunsku Pikachu Illustrator kartu stavio oko vrata pobjedničkog ponuđača, A.J. Scaramuccija, sina bivšeg direktora komunikacija Bijele kuće, Anthonyja Scaramuccija. Sama završnica aukcije prenosila se uživo na YouTubeu, a sutkinja Guinnessovih svjetskih rekorda, Sarah Casson, bila je prisutna kako bi potvrdila da je postignuta cijena najviša ponuda za bilo koju kolekcionarsku kartu prodanu na aukciji, piše NY Post.

​- O moj Bože, ovo je ludo - rekao je Paul u trenutku sklapanja konačnog dogovora.

Paul je uz rijetku kartu, koju je nosio na WrestleManiji 38 tijekom 2022. godine, pobjedniku poklonio i dijamantnu ogrlicu te prilagođeno kućište za njezino čuvanje.

Foto: Instagram

Priča o 'svetom gralu' među kolekcionarima

Ovu besprijekornu kolekcionarsku kartu iz kasnih 1990-ih Paul je nabavio prije pet godina za otprilike 5,275 milijuna dolara, čime je tridesetogodišnja YouTube zvijezda ostvarila profit od oko osam milijuna dolara. Njegova prvotna kupnja također je srušila rekord za najskuplju Pokémon kartu prodanu u privatnoj prodaji, prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Kartu, koja se smatra svetim gralom za kolekcionare, dizajnirala je Atsuko Nishida za natjecanje održano 1998. godine, a vjeruje se da postoji samo nekoliko desetaka primjeraka. Paulova karta je u savršenom stanju i vjerojatno je jedina u optjecaju s ocjenom kvalitete deset.

Emotivan oproštaj od vrijedne karte

Slavni YouTuber dirljivo se oprostio od svoje rijetke karte u objavi na Instagramu neposredno prije konačne prodaje Scaramucciju, obraćajući se svojim 26,8 milijuna pratitelja.

Foto: Instagram

"Zbogom, prijatelju moj. Kakva je privilegija bila biti vlasnik najvećeg kolekcionarskog predmeta na svijetu. Od Guinnessovih svjetskih rekorda do debija u WWE-u, od Netflixa do nacionalnih vijesti, ova karta i ja bili smo na generacijskom putovanju", napisao je Paul. "Ovo se čini kao onaj trenutak kada pobijedite Elitnu četvorku, budete primljeni u Kuću slavnih i igra se ponovno pokrene. Kako ovaj gral mijenja vlasnika, uzbuđen sam što krećem na svoje sljedeće Pokémon putovanje."

Foto: Instagram