Iduća godina donosi razočaranje za sve koji planiraju spajati neradne dane, jer će od 13 potencijalnih blagdana stvarno biti samo osam, što će mnogima otežati organizaciju godišnjih odmora.
MA, KAKO TO?! Tko je planirao spajati dane u idućoj godini, loše će se provesti. Pogledajte...
Godina 2026. za sve 'umjetnike' spajanja neradnih dana u mini, ili ne tako mini, godišnje odmore i nije bila najpovoljnija. Na sad već kultnoj stranici Laknerad dobila je F razred praznične učinkovitosti.
Od potencijalno neradnih 13 dana pravih neradnih je devet, a izgubljenih, tu mislimo na one koji padaju na dane vikenda, ne računajući Uskrs, je četiri.
A iduća godina još je gora. Dobila je najgori mogući razred praznične učinkovitosti! Od potencijalno 13 neradnih dana stvarnih je osam. Važno je ovo za sve roditelje, zimski praznici vraćaju se u dva dijela, neki vjerojatno već planiraju odmore...
Tu će biti i četiri prilike za spajanje s vikendom, što će majstorice i majstori spajanja, a takvih ima u svakoj firmi, sigurno iskoristiti. Njih vjerojatno posebno boli što će nam iduće godine 'propasti' toliko blagdana i neradnih dana.. (Tijelovo, Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje nude spajanje s vikendom u 2027.)
Iduće godine Praznik rada 'pada' na subotu, dok Dan državnosti 'pada' na nedjelju. Velika Gospa također je za vikend iduće godine... I Božić i Sveti Stjepan 'upali' su na vikend...
Da naše spajačice i spajači ne budu tužni, uskoro ih čeka prilika za produljeni vikend. Da malo dođu sebi nakon ovih loših vijesti. Stiže Tijelovo, a četvrtak se lako spoji s petkom, pa eto vikenda, još ako se ima nešto godišnjeg viška...
Iduća godina sa savršenim razredom praznične učinkovitosti je 2030. godina.
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