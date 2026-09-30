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RAZOČARENJE

MA, KAKO TO?! Tko je planirao spajati dane u idućoj godini, loše će se provesti. Pogledajte...

Piše 24sata,
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MA, KAKO TO?! Tko je planirao spajati dane u idućoj godini, loše će se provesti. Pogledajte...
Foto: canva, ilustracija
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Iduća godina donosi razočaranje za sve koji planiraju spajati neradne dane, jer će od 13 potencijalnih blagdana stvarno biti samo osam, što će mnogima otežati organizaciju godišnjih odmora.

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Godina 2026. za sve 'umjetnike' spajanja neradnih dana u mini, ili ne tako mini, godišnje odmore i nije bila najpovoljnija. Na sad već kultnoj stranici Laknerad dobila je F razred praznične učinkovitosti. 

Od potencijalno neradnih 13 dana pravih neradnih je devet, a izgubljenih, tu mislimo na one koji padaju na dane vikenda, ne računajući Uskrs, je četiri. 

A iduća godina još je gora. Dobila je najgori mogući razred praznične učinkovitosti! Od potencijalno 13 neradnih dana stvarnih je osam. Važno je ovo za sve roditelje, zimski praznici vraćaju se u dva dijela, neki vjerojatno već planiraju odmore...

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Tu će biti i četiri prilike za spajanje s vikendom, što će majstorice i majstori spajanja, a takvih ima u svakoj firmi, sigurno iskoristiti.  Njih vjerojatno posebno boli što će nam iduće godine 'propasti' toliko blagdana i neradnih dana.. (Tijelovo, Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja i  Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje nude spajanje s vikendom u 2027.) 

Iduće godine Praznik rada 'pada' na subotu, dok Dan državnosti 'pada' na nedjelju. Velika Gospa također je za vikend iduće godine... I Božić i Sveti Stjepan 'upali' su na vikend... 

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Da naše spajačice i spajači ne budu tužni, uskoro ih čeka prilika za produljeni vikend. Da malo dođu sebi nakon ovih loših vijesti. Stiže Tijelovo, a četvrtak se lako spoji s petkom, pa eto vikenda, još ako se ima nešto godišnjeg viška...

Iduća godina sa savršenim razredom praznične učinkovitosti je 2030. godina. 

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