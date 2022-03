Mačku Anastaziju deložirali iz Kneževa dvora pa joj vratili kućicu: 'Nitko te neće dirati!'

Ovo nije samo priča o mački koja treba malo ljubavi i suosjećanja, samo jednu malu kutiju od stiropora, samo svoje pravo da živi i preživi. Nije ni samo priča o Dvoru ispred kojeg obični puk, u ovom slučaju mačka, ne smije biti kako ne bi uvrijedio one uzvišene u Dvoru. Nije ni samo priča o odbacivanju očite turističke atrakcije koja ima veliku moć privlačenja gostiju.

To je priča o svim mačkama u Hrvatskoj, o zanemarivanju Zakona o zaštiti životinja, o nepostojanju hranilišta za mačke, programa „Uhvati-Kastriraj-Vrati” i sufinanciranja kastracija, o nesređenom, hladnom društvu koje ne prepoznaje da se uzdiže tek onda kada uvažava potrebe najslabijih.

Ali priča je to i o ljudima koji su trenutačno najpoznatijoj mački u Hrvatskoj napravili kućicu koja ne samo da ju grije već kućicu koja može obići svijet. Priča je to o svima onima koji su podragali i nahranili Anastaziju, fotografirali se s njom, uvidjeli da Kneževi dvori trebaju služiti nama, pa i onima najslabijima, a ne mi njima.

Dubrovniku, ali i drugim našim gradovima i općinama, nedostaju takvi ljudi i među onima koji donose odluke, koji mogu učiniti više za mačke, a pritom i za ljude.

Mačke ne traže puno, ali zato puno daju. Treba im samo pomoć u kontroli razmnožavanja jer same to ne mogu i to se može jednostavno riješiti kastracijom. Treba im i mala kutija kao sklonište, koja može izgledati kako nama odgovara, njima je svejedno.

Anastazija svojim strpljenjem, umiljatošću i ljubavlju prema ljudima, čak i onda kada joj priušte smrzavanje, progovara za sve mačke u Hrvatskoj koje muče jednake muke, koje jednako vape za provedbom Zakona o zaštiti životinja, malo hrane i zaklonom od vremenskih neprilika i hladnoće.

Udruga Prijatelji životinja moli sve ljude i nadležne institucije da pomognu Anastaziji i svim drugim mačkama koje trebaju našu pomoć. Udruga je otisnula i edukativnu brošuru koju je poslala svim gradonačelnicima i načelnicima vjerujući da ima nade za spas mačaka.

Oglasio se i Franković: 'Čujem da Vas je netko želio strpati u kućicu, nitko Vas dirati neće'

O svemu se oglasio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

- Draga Anastazija i Archibalde te ostale mačke koje pohodite Knežev dvor, kiša je i lijepo ste se skrile što od ljudi nahvao, što od ovog lošeg vremena. Čujem da Vas je netko želio strpati u kućicu, očito ne znajući da Vama ljepše kućice od trijema Kneževa dvora nema. Nitko Vas dirati neće, a kao što smo i do sada pazit ćemo Vas i dalje. Stojte mi dobro! - napisao je.