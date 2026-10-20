MEKSIKO U STRAHU Svjedoci: 'Taj predator hoda na 2 noge, ima ljudsku glavu i kolje kokoši'

Neobična priča o malenom stvorenju bez dlake koje navodno tamani kokoši uzburkala je strasti na granici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Poznati meksički ufolog i istraživač paranormalnog José Jaime Maussan krenuo je u potragu za ovim humanoidnim predatorom. Pustinjsko područje blizu granice postalo je poprište navodnih napada onoga što lokalni mediji nazivaju "Stvorenjem iz doline Juárez". Maussan tvrdi da su svjedoci vidjeli ovo dvonožno biće visoko oko šezdeset centimetara kako ubija perad diljem meksičke savezne države Chihuahue.

Kako piše američki New York Post, ufolog uvjerava javnost da predator dijeli neke ljudske karakteristike. Iako mu je porijeklo i dalje velika nepoznanica, istraživač ima vrlo jasnu viziju o tome kako točno izgleda i kako se kreće.

​- Ima agilnost. Ima inteligenciju. Hoda na dvije noge. Izgleda kao čovjek. Ima glavu poput čovjeka - izjavio je Maussan u razgovoru za lokalne medije. Ufolog naglašava kako biće trenutno ne predstavlja izravnu prijetnju za ljude. Njegova glavna meta za sada ostaje isključivo perad koja se nalazi na imanjima uz granicu.

Svjedočanstva i izostanak službenih prijava

Prema riječima paranormalnog istražitelja, jedan dječak navodno je vidio kriptida kako hvata kokoš za glavu prije nego što je naglo nestao na drvetu. U nadi da će otkriti istinu, Maussan je prošlog ponedjeljka detaljno pretraživao groblje Tepeyac u Juárezu.

Iako on samouvjereno najavljuje da će ova priča uskoro obići cijeli svijet, lokalne vlasti imaju potpuno drugačiju verziju događaja na terenu. Službenici zaduženi za javnu sigurnost u El Pasu i Juárezu potvrdili su novinarima da uopće nisu primili nikakve prijave građana o čudovištu koje ubija kokoši.

Znanstvenici i stručnjaci za divlje životinje slične priče uvijek nastoje objasniti logičnim i prirodnim uzrocima. Oni naglašavaju kako nedostatak dlake i neobičan izgled ne znače nužno da je riječ o nadnaravnom biću iz druge dimenzije.

Većinu viđenja zloglasne Chupacabre, koja se u ovim krajevima spominje od sredine devedesetih, stručnjaci zapravo pripisuju kojotima ili psima koji boluju od teških oblika šuge. Zbog ove bolesti jadne životinje izgube dlaku i izgledaju prilično zastrašujuće, a oslabljene puno lakše napadaju perad nego brzi divlji plijen.

Foto: X/@Eyes_OnTheSkies

Racionalna objašnjenja za stradale kokoši

Pretraga interneta pokazuje da jednostavno nema vjerodostojnih izvještaja koji bi potvrdili stvarni napad humanoidnog predatora u ovom pograničnom području. Umjesto toga, za stradale kokoši najčešće su krivi dobro poznati prirodni predatori koji žive u blizini ljudi.

Životinje poput rakuna, lasica ili sokolova redovito napadaju i jedu perad na farmama. Rakuni često odvuku kokoš i otkinu joj glavu, dok lasice znaju ostaviti sitne ugrize na vratu i isisati krv žrtve.

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Takvi krvavi prizori lako mogu uplašiti vlasnike i navesti ih na pogrešan zaključak, čime se stvara savršen temelj za širenje paranormalnih teorija. Ipak, područje Teksasa i pograničnih gradova i dalje ostaje iznimno popularno odredište za sve ljubitelje kriptida i neobjašnjivih pojava.

Dok se entuzijasti zabavljaju lovom na misteriozna bića, pravi problemi na samoj granici ostaju neusporedivo opasniji. Kriminal i nasilje povezano s lokalnim kartelima predstavljaju svakodnevnu prijetnju, pa je tako jedno utočište za životinje u Culiacanu prošle godine moralo preseliti stotine životinja na mnogo sigurniju lokaciju.