FOTO: OTIŠLA NA 2. KRAJ SVIJETA
Menadžerica postala farmerica: 'Više nemam šefa, uživam u suncu sa svojim životinjama...'
Na početku joj je bilo teško, ali sad uživa kao nikad u životu. Britanka Angel Bulut (25) odselila je 2022. godine s partnerom u Brazil nakon što joj je život u Londonu postao prenaporan. Radila je u restoranu, imala solidnu plaću, ali više se nije vidjela u tom svijetu... Sad uživa na farmi sa svinjama, kravama, konjima... "Zaljubila sam se u vremensku uvjete i to što više nemam šefa. Prije sam živjela u malenom stanu, sad smo na velikoj farmi", kaže Angel, piše Daily Mail.