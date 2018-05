Misterij i dalje traje: Na obalu isplivalo 14. ljudsko stopalo...

Još od 2007. godine Britanska Kolumbija se susreće s pomalo neobjašnjivim pojavama. U određenim periodima na obalu isplivaju ljudska stopala s cipelama. Zadnji puta se to dogodilo ovog vikenda.

Na otoku Gabriola na kojem živi oko 4000 ljudi, šetač je pronašao stopalo u obući. Dosad je na obalama Britanske Kolumbije pronađeno ukupno 14 stopala.

O njima postoje različite teorije. Neki govore da je riječ o žrtvama tsunamija, neki da je riječ o trgovini ljudima, a neki sumnjaju da ih je u more možda bacio serijski ubojica.

Forenzičari pak kažu da je riječ o samoubojstvima i nesrećama.

Andy Watson, glasnogovornik sudske medicine u Britanskoj Kolumbiji kaže da su uspjeli identificirati devet stopala.

Većina pronađenih stopala su bila muška. Devet njih su bila desna, tri su bila veličine 45,5. Stopalo koje je pronađeno 2012. godine propadalo je muškarcu koji se utopio prije 25 godina tijekom ribolova.

A 14th human foot has been discovered on the coast of British Columbia, fanning a mystery that has haunted Canadians for over a decade. https://t.co/owr3j1qB1P