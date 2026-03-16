Misterij koji muči milijune na internetu: Zašto nikada ne viđamo mlade golubove?

Često ih nazivaju 'letećim štakorima' i poznati su po tome što izmetom uništavaju gradske znamenitosti, no iako se stanovnici gradova svakodnevno susreću s ovim pticama, mnogi su se zapitali zašto nikada nisu vidjeli mladog goluba. Korisnica društvene mreže X, Saniya Sayed, dobila je više od dva milijuna pregleda i 21.000 lajkova na objavi u kojoj je postavila pitanje: "Gdje golubovi skrivaju svoje bebe?".

"Svaki golub kojeg sam ikad vidjela je odrastao. Nikad nisam vidjela bebu goluba i to me iskreno muči", napisala je.

Taj je tvit ponovno objavljen nekoliko puta na Instagramu, gdje je u nekim slučajevima prikupio desetke tisuća dodatnih lajkova i stotine tisuća pregleda. I drugi korisnici na platformi objavljivali su viralne videozapise postavljajući isto pitanje o neuhvatljivim ptićima.

Odgovor leži u načinu na koji golubovi podižu svoje mladunce, koji ostaju u gnijezdu i do mjesec i pol dana prije nego što izlete. Gradski golubovi potomci su goluba pećinara (Columba livia), koji se prirodno gnijezdi na visokim, nepristupačnim morskim liticama i u špiljama. U modernim gradovima, neboderi, nosači mostova, ventilacijski otvori i napuštene zgrade služe im kao "umjetne litice", držeći njihova gnijezda daleko od ljudskih pogleda.

Zagreb. Kvatrić se sviđa samo golubovima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog toga većina stanovnika vjerojatno nikada neće vidjeti njihova naizgled krhka gnijezda, jaja koja nalikuju manjim verzijama kokošjih ili nespretne mlade golupčiće prekrivene rijetkim žutim paperjem. Do trenutka kada napuste gnijezdo, ptice već toliko nalikuju odraslima da ih je neuvježbanom oku vrlo teško razlikovati.

Kako prepoznati mladog goluba?

Iako je teško, stručnjaci napominju da je ipak moguće uočiti mladog goluba ako znate što tražiti. Mlade ptice imaju perje bez sjaja i nedostaju im prelijevajuće zelene i ljubičaste nijanse na vratu koje krase odrasle jedinke. Oči su im tamne, za razliku od jarko narančastih ili crvenih očiju odraslih golubova, a kljun im ponekad može imati nešto veći i "mesnatiji" dio pri korijenu.

Mladunci, poznati kao golupčići, hrane se od strane svojih monogamnih roditelja četiri do šest tjedana i brzo rastu prije nego što napuste gnijezdo. Taj produženi period boravka u gnijezdu znatno je duži u usporedbi s mnogim drugim uobičajenim pticama koje izlijeću već nakon dva do tri tjedna.

'Golublje mlijeko' kao tajna brzog rasta

Mužjak i ženka zajedno podižu svoje mlade i hrane ih takozvanim 'golubljim mlijekom', što je prilično jedinstveno među pticama. Ovu sirastu tvar, bogatu mastima, proteinima i antioksidansima, oba spola proizvode u vrećici u grlu, a ona potiče iznimno brz rast mladunaca. Tijekom prvih deset dana života, to im je jedina hrana, nakon čega roditelji postupno uvode omekšanu hranu za odrasle, poput žitarica i sjemenki.

Golubovi su poznati po tome što ostaju s jednim partnerom što je duže moguće, tražeći novog samo ako jedan od para ugine. Ptice se razmnožavaju tijekom cijele godine, iako u toplijim krajevima ponekad izbjegavaju gniježđenje tijekom najhladnijih mjeseci. Ciklus od parenja do odgoja mladih traje oko dva do tri mjeseca, što znači da u idealnim uvjetima mogu podići i do pet legla godišnje, kako navodi Daily Mail Online.

Procjenjuje se da globalna populacija golubova broji preko 400 milijuna jedinki, a brojke rastu zbog pojačane urbanizacije. Istraživanja pokazuju da su golubovi u završnoj fazi sinantropizacije - procesa u kojem se vrsta potpuno prilagođava životu uz ljude, dodatno usavršavajući svoju sposobnost skrivanja gnijezda u prometnim područjima. Kao odgovor na to, raste i globalni trend arhitekture "bez golubova", gdje se na nove zgrade ugrađuju površine koje odvraćaju ptice od gniježđenja.