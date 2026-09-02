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PREDSTAVLJANJE PASA U DUMOVCU

Mjesec nevidljivih pasa: Neki svoj dom čekaju šest godina! Evo kad ih možete upoznati

Piše Iva Tomas,
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Mjesec nevidljivih pasa: Neki svoj dom čekaju šest godina! Evo kad ih možete upoznati
U skloništu Dumovec održan je prvi Dumovečki buvljak na kojem su građani mogli posjetiti sklonište te upoznati pse i mačke | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Građani pse iz Skloništa mogu doći upoznati radnim danom od 14 do 18 sati, subotom od 10 do 14 sati, nedjeljom: od 10 do 12 sati

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U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba trenutno je stotinu pasa, a svaki peti među njima na svoj trajni dom čeka dulje od dvije godine. Zato je Sklonište rujan proglasilo Mjesecom nevidljivih pasa. Tijekom idućih tjedana putem društvenih mreža pojačano će predstavljati dvadesetak pasa koji u Dumovcu dom čekaju više od dvije godine. Cilj je skrenuti pozornost na pse koji, iz različitih razloga, godinama prolaze nezapaženo, objavili su iz Dumovca na svojoj stranici.

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Neslavni rekorder među njima je Oscar. Ima devet godina, a u Dumovcu je već šest godina. Desetogodišnja Lea u Skloništu je provela polovicu svojeg života, a jednako dugo tamo čekaju još tri psa.

- Razni su razlozi zašto neki psi u Skloništu ostaju godinama. U crne pse mnogi se naši posjetitelji uopće ne zagledavaju, a veliki se psi teško udomljavaju jer ljudi koji žive u stanovima preferiraju male pse. Nekim građanima problem predstavlja i nedruželjubivost psa prema drugim psima, rekla je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Dodala je kako djelatnici dobro poznaju svakog psa, njihove mane i vrline.

- Većina tih pasa je divna! Obožavaju ljude i uz malo ljubavi i pažnje postat će savršeni ljubimci. Želimo da svaka dumovečka njuška dobije priliku za sretniji život! - dodaje.

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Iz Skloništa poručuju kako bi se psi ondje trebali zadržavati što kraće. Zato djelatnici i volonteri ulažu velike napore u njihovu pripremu za odlazak u trajni dom.

- Ovo doba godine mnogim ljudima donosi novi početak. Pred učenicima je nova školska godina, studenti se pripremaju za novu akademsku godinu, a zaposlenici suču rukave pred novim intenzivnim poslovnim razdobljem. Nekim našim njuškicama, nažalost, mijene na kalendaru ne znače ništa. Ovom akcijom to želimo promijeniti! - kaže Zajec.

Svaki pas koji je u Skloništu dulje od dvije godine bit će što bolje predstavljen.

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Iako u Skloništu nisu zadovoljni brzinom udomljavanja, bilježe pozitivan trend. Prošle godine u isto vrijeme bilo je znatno više pasa koji su u Dumovcu boravili dulje od dvije godine. Tada je u toj skupini bio svaki drugi pas iz Skloništa. Pozitivnim smatraju i to što sve više ljudi dolazi s konkretnom željom da udome starijeg psa. Kako bi novim udomiteljima olakšali početak zajedničkog života, Sklonište će svakome tko udomi psa uključenog u Mjesec nevidljivih pasa osigurati dva sata rada sa psom pod vodstvom trenerice pasa, kao i paketić dobrodošlice za novog ljubimca.

Građani pse iz Skloništa mogu doći upoznati radnim danom od 14 do 18 sati, subotom od 10 do 14 sati, nedjeljom: od 10 do 12 sati.

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