Savannah Sims podijelila je iskustvo s plaže na Havajima.

Dobila je stotine poruka podrške nakon što ju je na plaži napala mlada majka.

Video u kojem je opisala što je bilo ima gotovo milijun pregleda.

1. dio: Kakav je to kupaći? Bježi odavde

Pa krenimo ispočetka.

- Upravo sam imala najgore iskustvo ikad - počela je Savannah.

- Legla sam na plažu na mjesto malo dalje od ceste. Ubrzo je na ručnik do mojega stigla obitelj. Najbliže meni su stavili dijete. Mama je počela raspravljati s partnerom. Čula sam je kako govori: 'Ne, ovo ne mogu trpjeti, to nije OK!'. Pogledala sam je i ona je gledala mene.

Pitam je u čemu je problem, a ona mi kaže da mi ne želi gledati dijelove tijela u tom kupaćem kostimu. Uzela je kameru i okrenula prema sebi. Rekla mi je:

'Ovo je moj kupaći kostim, prilično normalno izgleda, zar ne?'.

Rekla mi je da želi da odem. Otišla sam - ispričala je Savannah.

2. dio: Prigovaračica je u - tangama!

No ispostavilo se da žena koja joj je prigovarala nosi - tangice.

- Meni je to ok, nosim i ja takav kupaći, ali zašto mi je onda prigovarala? Ili je licemjerka ili ju je nešto drugo smetalo - kaže Savannah.