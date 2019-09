Mladenku je u Gothamu, ovaj... Puli, do oltara odveo - Batman

Batman ne samo da je prošetao, već je i dopratio mladenku do oltara u pulskoj crkvi Sv. Antuna. Je li ispod dobro znanog kostima bio Bruce Wayne - manje je važno, no mladenka zasigurno nije imala problema s obzirom da je ovaj slavni superjunak budno pazio na nju dok je išla prema crkvi Sv. Antuna, piše Glas Istre o vjerojatno najzanimljivijem vjenčanju te subote u cijeloj Istri.

Superheroj Batman dopratio je mladenku iz Pule do ulaza u crkvu gdje je svom odabraniku rekla "da". Filmsku priču u kojoj Batman donosi buket mladenki pred svečani čin pratila je i nekolicina iznenađenih turista koji nisu prezali od fotoaparata i mobitela, jer im je neobično vjenčanje sa superherojem zapelo za oko.

Tko je iza maske Batmana ostaje tajna,no mladenka i mladoženja Anita (31) i Andrej (41) Oplanić iz Pule upravo su superheroja unajmili da im za početak bračnog života da "vjetar u leđa".

Batman nije slučajno odabran.

- Sad već moj suprug i ja dok smo bili dečko i cura, svaku poruku završavali smo sa znakom Batmana. Jednostavno oboje volimo tog filmskog lika. To je značilo da nam treba razgovor, da nam treba pomoć, i oboje smo prihvatili tu,samo našu komunikaciju. Nakon godinu dana od kad smo bili zajedno odlučili smo svoju vezu okruniti brakom, a prije toga su nas prijatelji pitali koja će tema vjenčanja biti.Nije bilo nikakve dvojbe te je moj suprug uzeo stvar u svoje ruke i potražio za mene Batmana - odala nam je Anita.

- Na svu sreću preko poznanika smo došli do njega. Nisam znala do zadnjeg trenutka što se sprema,već sam slutila da će se dogoditi neko iznenađenje kada mi je Andrej rekao da točno u određeno vrijeme moram biti na jednom parkingu. Pojavio se Batman. Bila sam u pozitivnom šoku, a iako sam mislila da će mom tati smetati da me superheroj doprati do ulaza u crkvu (jer unutra nije smio ući), tata je to objeručke prihvatio - dodala je Anita.

Foto: Saša Širola / Glas Istre

'S Batmanom ćemo ostati prijatelji'

Slavni superjunak budno je pazio na mladenku dok se u vjenčanici penjala ulicom prema crkvi Sv. Antuna.

- Obzirom da smo došli malo ranije, Batman mi je kratio vrijeme pa smo se slikali i zabavljali ispred crkve.Bilo je nevjerojatno, nesvakidašnje i neobično. I suprug i ja jako volimo baš Batmana, a četrdesetak uzvanika sa svadbe oduševili su se idejom. S Batmanom ćemo ostati u prijateljskim odnosima, jer nam i dalje treba superheroj - našalila se Anita.

Batman je i sam ispričao kako je prihvatio svoju ulogu i postao superheroj.

- Cijela priča krenula je iz šale s prijateljem. Prvo sam kupio samo masku i neku majicu loše kvalitete, za zezanciju. Međutim,shvatio sam da se time želim baviti u slobodno vrijeme jer su mi ljudi na društvenim mrežama slali videa Batmana i poruke podrške. Počeo sam raditi kao animator za dječje rođendane pa sam kupio neke dijelove kostima a neke i sam izradio da budem što uvjerljiviji. Ova svadba je bilo nešto novo za mene, jer nikada nisam slično radio. Ali mi je neopisivo drago što ima ljudi koji vole tog superheroja. Tog lika gledam kao pozitivnog jer se bori za dobro i sreću ljudi, pa time želim zapravo dokazati da ništa u životu nije crno, uvijek postoji nada - rekao nam je tajnoviti Batman.