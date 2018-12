'Moj muž je od mene mlađi 55 godina, nek' se viđa s drugima'

Poslije života provedenog u crkvenom celibatu, Philip Clemens shvatio je da to nije život koji želi. Nakon što se umirovio kao svećenik, Clemens je instalirao aplikaciju za spajanje homoseksualaca i tamo upoznao Florina Marina, 25-godišnjeg Rumunja koji želi postati model.

Izmijenili su nekoliko poruka, a onda se dvojac odlučio sresti i tada je, kako kažu, planula ljubav, unatoč razlici od čak 55 godina. Ubrzo su se i vjenčali, a Philip je prodao svoju kuću kako bi se preselio u Bukurešt gdje je kupio stan za zajednički život.

No, ljubav nije potrajala dugo. Philipu je smetalo što mlađahni Rumunj troši njegov novac na svakodnevne izlaske pa se odlučio vratiti u Englesku gdje više nije imao ni kuću.

Prema najnovijim informacijama, piše Daily Mail, bivši svećenik i mladi Rumunj dati će si još jednu šansu - u otvorenoj vezi.

- Kada smo se rastali, pogodila me depresija. Toliko mi je nedostajao. Bilo je to kao da sam izgubio ruku ili nogu, priznao je Philip Clemens.

Florin se u međuvremenu preselio u Španjolsku, zbog posla.

- Philip mora mnogo toga naučiti o ljubavi. Sada nam je mnogo bolje nego prije. On je morao mnogo naučiti o mojoj kulturi i kakav sam ja. On ponekad ne razumije razlike u našim kulturama. On je Englez, ja sam Rumunj, oboje imamo svoje običaje. Ne razmišljamo isto, izjavio je mladi Rumunj.

- Nevjerojatno ga volim. Ponekad se svađamo, ali ispod svega toga, obožavam ga. Kad bismo se trajno razišli, ja bih bio najnesretniji čovjek na svijetu, rekao Philip koji je čak progovorio i o njihovom seksualnom životu.

- Ja sam više taktilniji tip. Kada smo u krevetu, Florin više voli spavati. Ali, imamo vrlo blisku i intimnu vezu, tvrdi Philip kojem, kako on sam kaže, neće smetati ukoliko će Florin ići na spojeve s drugima, tako dugo dok ostaje u vezi s njim.