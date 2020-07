Moraš čestitati pobjedniku kad izgubiš, to je bonton. Da, mama

Kad se već mislilo da neće čestitati političkom protivniku i izbornom pobjedniku, Bernardić je govor zaključio time. Evo što je prethodilo tom trenutku...

<p>Mali Ivica je svaki dan prolazio stubištem u svojoj zgradi i nikada nije pozdravljao starije gospođe, svoje susjede. </p><p>One su mu to zamjerile i pričale su naokolo kako je on neodgojen momak, da bi na kraju to došlo do njegove majke. Majka ga je ukorila, a gospođe susjede su od tog trenutka nadalje bile pozdravljane. Shvatile su da Ivica nije loš dečko, samo da nije znao bolje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Mrak Taritaš podsjeća Bernardića da mora čestitati Plenkoviću:</strong></p><p>Nešto slično se sinoć dogodilo između Davora Bernardića i Anke Mrak Taritaš. Danas i vrapci na grani znaju da je Restart koalicija doživjela debakl na parlamentarnim izborima, a Bernardić je poručio kako je spreman napustiti SDP i preuzeti odgovornost za fijasko.</p><p>I kad se već mislilo da neće čestitati političkom protivniku i izbornom pobjedniku, govor je zaključio njime. </p><p>- I na kraju dopustite mi da, što je naravno važno u demokratskoj utakmici, čestitam izbornim pobjednicima, a to su HDZ i Andrej Plenković - poručio je, poštivajući tako politički bonton.</p><p>Na Twitteru se počeo dijeliti osječak s krupnim kadrom u kojem se dobro vidi što je prethodilo tom trenutku. </p><p>Bernardić već se bio odmaknuo od mikrofona, kada ga je Anka Mrak Taritaš prijekorno pogledala i rekla mu: 'Moraš čestitati', što je i napravio. </p><p>Ivica je premlad i neiskusan pa još uvijek treba pomoć odraslih. Nije loš, samo još ne zna bolje.</p><p><strong>POGLEDAJTE GOVOR DAVORA BERNARDIĆA:</strong></p>