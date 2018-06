Morske kornjače na oporavku u Puli: Uskoro će nazad u more

Šest kornjača koje su trenutno na oporavku u pulskom Centru za oporavak morskih kornjača "Aquarium" uskoro čeka odlazak na slobodu, u more. Novu šansu u morskim dubinama potražit će kornjače; Stela, Rada, Cuki, Mimi, Neven i Marinela.

- Uvijek nam je drago kada se kornjače oporave i vrate u prirodno stanište. Imale su raznih problema, od pothlađivanja do brojnih ozljeda. Najveća kornjača koja ove godine došla u Centar također će biti vraćena u more. To je naša Mimi kojoj je duljina oklopa čak 70 centimetara, a teška je 42 kilograma. Mimi se odlično oporavila i jedva čeka ponovno zaplivati - kazala je Karin Gobić, biologinja. Mimi je dovedena prošli mjesec uz sumnju da je pothlađena. Ustanovljeno je da je kornjača zdrava, te je očišćena od rakova koji su bili na njezinom oklopu.

Tu su još i Stela koja je stigla u prosincu prošle godine, a pronađena je u uvali Rovenskoj na otoku Lošinju. Bila je pothlađena, letargična te nije imala apetita. Pri dolasku u Centar, Steli je procijenjena starost oko 25 godina i izmjerena težina 42,1 kilograma, Rada je pronađena u Parku Prirode Telašćica kako bespomoćno pluta na površini mora. U Centar je dovedena u travnju gdje joj je ustanovljeno sporije disanje. Teži oko 40 kilograma i stara je oko 30 godina.

Cuki je u ožujku došao iz Medulina gdje je pronađen upleten u koćarsku mrežu, Neven je malena glavata želva koja teži svega tri kilograma, a njegova procijenjena starost je četiri godine. Također je pronađen zapleten u mrežu. Marinela je jedna od najmanjih štićenika Centra koja teži svega dva kilograma, a starost joj je procijenjena na oko tri godine. Kao Neven i Cuki, pronađena je upletena u koćarsku mrežu.

U Centru ove godine ostaju tri kornjače; Lunga koja je pristigla u Centar zbog teške ozljede donje čeljusti uzrokovane udarcem broda; Tylago stigao zbog pothlađenja a ima i staru ozljedu gornjeg dijela oklopa i deformacija kralježnice, te Rafael sa samo jednom kilom težine i dvije godine starosti, Rafael je izgubio desnu peraju zbog frakture kosti tijekom uplitanja u konop. Prevezen je s Korčule.