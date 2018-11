Muke po manikuri: Dečko ju je zaprosio, a nije sredila nokte...

Neki čekaju da objave zaruke svojim obiteljima i prijateljima, neki vole objaviti to licem u lice, no neki ipak više vole napraviti od svoje fotografije zaruka - viralni hit.

Par iz Melbournea nije mogao čekati da objavi na društvenoj mreži da su se zaručili. Budući mladoženja pripremio je svojoj zaručnici puno balona i cvijeće - kulisu za poželjeti. No, postojao je veliki problem.

Buduća mladenka, naime, nije ni očekivala "sudbonosno pitanje" pa nije imala uređene nokte.

Zato je "posudila" ruku svoje sestrične Jenne. Njoj je stavila prsten na ruku i namjestila fotoaparat tako da izgleda kao da je to njezina ruka.

Jenna je na društvenim mrežama podijelila i što je "iza scene" i tako nasmijala puno korisnika Twittera.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg