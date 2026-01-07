Obavijesti

ČEKA GA OPORAVAK

Muškarac preživio brutalni napad morskog psa, otkrio koji je potez napravio: 'Ugrizao me'

Nemojte biti heroji, pogotovo kada imate posla s predatorima i divljim životinjama. Morate biti svjesni i pametni u onome što radite i situacijama u koje se dovodite, zaključio je ronilac

Podvodni ribolovac ispričao je kako je za dlaku preživio brutalan napad morskog psa zahvaljujući snalažljivosti. Izradio je improvizirani podvez od svog poderanog ronilačkog odijela i tako si spasio život. Riječ je o vrsti Crnovrhi grebenski pas (Blacktip Reef Shark).

Josiah Kaimani Ventura, dvadesetčetverogodišnjak s Kone na Havajima, bio je u podvodnom ribolovu s prijateljima na lokaciji South Point kada su naišli na morskog psa zapetljanog u ribarske mreže. Nakon što su pokušali osloboditi predatora, morski pas napao je Venturu i ugrizao ga za bedro, no on se uspio spasiti brzom reakcijom i pružanjem prve pomoći samome sebi, piše Daily Star. 

Zbog ugriza je bila potrebna višesatna operacija, brojni šavovi i medicinske spojnice te mjeseci oporavka. Unatoč dugotrajnoj rehabilitaciji, Ventura se zavjetovao da će se vratiti u more "čim ožiljak potpuno zacijeli".

Incident koji se dogodio devetog prosinca produbio je Venturino poštovanje prema divljini, a on sada potiče druge da budu izuzetno oprezni u interakciji s morskim psima. Ventura je ispričao detalje susreta.

​- Morski pas je doslovno doplivao ravno do mene.

​- U početku se uopće nije uzrujao. Nije se micao. Povukao sam ga bliže i privukao oko metar i pol konopa prema sebi - dodao je.

Situacija je brzo eskalirala kada je Venturin ronilački partner prišao morskom psu s prednje strane držeći nož, što je, kako vjeruje, prestrašilo životinju.

​- Kad je krenuo na morskog psa sprijeda, to ga je prestrašilo - objasnio je Ventura.

​- Tada me morski pas povukao u polukrug, a zatim je doslovno iskočio iz vode. Sletio mi je na bok, a dok sam pokušavao otplivati od njega, tada me ugrizao za bedro.

Hitna operacija u bolnici Kona Community trajala je tri sata, a zahtijevala je 90 unutarnjih šavova i 70 vanjskih medicinskih spojnica. Napadom je presječena jedna tetiva, a oštećeno je 35 posto od tri glavna mišića u njegovom kvadricepsu.

​- Sve što sam vidio bila je krv, meso i sve te stvari unutar noge. Trebao sam se onesvijestiti, ali srećom nisam - rekao je.

Suočen s tako stravičnom ozljedom, Venturin instinkt za preživljavanje odmah je preuzeo kontrolu. Ostavši sam na obali dok su njegovi prijatelji Danny (28) i Chris (30) još bili u vodi, sam si je pružio ključnu prvu pomoć.

​- Morao sam skinuti ronilačko odijelo, rastrgao sam ga i iskoristio nogavice da ih omotam i stvorim kompresiju. Zatim sam sam sebi stavio podvezu i čekao da se moji partneri vrate.

Zbog izolirane lokacije, uslijedilo je mučno 45-minutno putovanje terenskim vozilom, dugim oko 19 kilometara, kako bi stigli do asfaltirane ceste gdje su čekali bolničari. Helikopter je zatim prevezao Venturu u bolnicu.

​- Bio sam u šoku i imao sam tone adrenalina. Ostao sam dovoljno priseban da si stavim podvezu i sve ostalo, tako da sam vrlo zahvalan na tome - kazao je. Njegov put do oporavka bio je dug i zahtjevan. Ventura mora držati nogu u ravnom, povišenom položaju dva i pol mjeseca, nakon čega ga čeka i do godinu dana fizioterapije. Nedavno su mu uklonjene spojnice i završio je s terapijom antibioticima, čime se smanjila šansa za infekciju. Ipak, zastrašujući susret nije umanjio njegovu ljubav prema moru.

​- Još uvijek je u gipsu, pa je moram držati ravno i povišeno veći dio dana. Liječnici inzistiraju da mirujem i ne idem u ribolov jer stvarno žele da tetiva zacijeli.

​- Čim se ovaj ožiljak potpuno zatvori i ne budem se morao brinuti o infekciji, vraćam se vani - rekao je odlučno, dodavši da gubi razum bez mora.

​- Moram ponovno ići u ribolov. Moram roniti. To je dio onoga što jesam.

Na pitanje o strahu od povratka u vodu, odbacio je takve brige, objašnjavajući:

​- Uzbuđen sam što ću ući u more. Žudim za tim. Moram biti u moru.

Ovo iskušenje pružilo mu je važne spoznaje o susretima s divljim životinjama, iako njegovo poštovanje prema morskom okolišu Havaja nije poljuljano.

​- Proveo sam život okružen morskim psima i divljinom. To je naša odgovornost da se brinemo o onome što se brine o nama. Ocean je naše dvorište, naša trgovina, pa se on brine o nama. Ali nemojte biti heroji, pogotovo kada imate posla s predatorima i divljim životinjama. Morate biti svjesni i pametni u onome što radite i situacijama u koje se dovodite - zaključio je.

