Nova internetska stranica obećava muškarcima kojima je dosta izlazaka ili ih se boje - priliku da upoznaju djevojku iz snova. Problem je u tome što ona nije stvarna. Kontroverzna, svježe pokrenuta platforma SxxxAI potiče korisnike da se odreknu gnjavaže traženja partnerice u stvarnom svijetu i umjesto toga stvore djevojku koja izgleda i ponaša se točno onako kako oni žele.

Platforma je namijenjena muškarcima starijim od 18 godina i omogućuje im da svoju virtualnu dragu dizajniraju od nule, odlučujući o svemu, od priče o njihovom izmišljenom upoznavanju do onoga što ona radi u virtualnoj spavaćoj sobi.

"Vaša savršena družica još ne postoji", stoji na stranici europske tvrtke u koju je u posljednje dvije godine uloženo nekoliko milijuna dolara. Stranica je službeno pokrenuta u srijedu, a dio je šireg i brzorastućeg trenda aplikacija za AI druženje, čiji je broj od 2022. do sredine 2025. porastao za čak 700 posto.

Korisnici mogu besplatno stvoriti svoju AI ljubavnicu, no plaćene pretplate koje im omogućuju razgovor s njom te izradu prilagođenih videozapisa i slika kreću se od jednog do 99 dolara mjesečno. Što više plaćaju, to više sadržaja i pogodnosti mogu otključati. Pretplata od jednog dolara omogućuje stvaranje do deset različitih žena i daje do 300 kredita za izradu AI sadržaja. S "elitnom pretplatom" od 99 dolara korisnici mogu stvoriti 50 "djevojaka" s tri tisuće kredita za igru.

Foto: Sxxxai

Ako korisnik ne želi stvarati svoju partnericu, stranica već nudi oko 100 spremnih AI žena, uključujući fiktivnu manekenku iz Miamija, Sophiju Reynold, 24-godišnjakinju "očaravajućih plavih očiju", i Noor Kagan, 26-godišnjakinju iz Saudijske Arabije koja se "oslobađa kulturnih ograničenja".

"Ako netko može stvoriti družicu koja je u potpunosti prilagođena svemu što smatra privlačnim, a zatim s njom svakodnevno razgovarati, graditi uspomene i stvarati zajedničku priču, ta veza može postati puno dublja od pukog generiranja AI slike", napisao je glasnogovornik tvrtke SxxxAI u priopćenju.

Stručnjaci upozoravaju: bijeg od stvarnosti s teškim posljedicama

Međutim, psiholozi, stručnjaci za veze i oni koji su preživjeli zečje rupe psihoze izazvane umjetnom inteligencijom rekli su za New York Post da će ovakve platforme samo uništiti način na koji muškarci gledaju na veze i žene.

​- SxxxAI je u osnovi moderna lutka na napuhavanje, samo što sada odgovara, govori vam ono što želite čuti i pretvara se da vas voli - rekao je psihoterapeut Jonathan Alpert.

​- Brinuo bih se za mladića koji provodi puno vremena u tom svijetu. Ako se naviknete na 'djevojku' koja je doslovno stvorena da vam udovoljava, što se dogodi kada se morate nositi sa stvarnom osobom? - dodao je.

Dr. Azita Sayan, obiteljska terapeutkinja i direktorica mentorske tvrtke Embrace Growth, rekla je kako smatra da bi aplikacije ove prirode mogle pojačati usamljenost među muškarcima i izolaciju mladih nakon pandemije.

​- Mislim da su se muškarci mučili i prije Covida, teže im se otvoriti, izraziti se i pristupiti svojim emocijama. Vidim da su muškarci puno izoliraniji od žena - kazala je Sayan.

Foto: Sxxxai

​- Ne znaju kamo otići ni kako se otvoriti ili se boje odbijanja. Moj strah za njih je da će se okrenuti ovakvoj aplikaciji misleći da će im pomoći, i u početku možda i hoće, ali dugoročnu upotrebu smatram opasnijom - istaknula je.

Plodno tlo u epidemiji muške usamljenosti

Istraživanje Američkog instituta za dječake i muškarce iz 2025. godine pokazalo je da se i muškarci i žene osjećaju izoliranije od 2004. godine. Američki muškarci u dobi od 15 do 34 godine smatraju se najusamljenijom skupinom, a četvrtina njih izjavljuje da se osjeća usamljeno, u usporedbi s 18 posto žena, prema podacima Gallup grupe.

Pripadnici generacije Z sami sebe opisuju kao one koji izbjegavaju zabave, pri čemu 51 posto njih navodi da se osjeća usamljeno većinu vikenda. To je najviša stopa od svih generacija i zapanjujućih 37 postotnih bodova više od generacije Baby Boomera. Gotovo polovica (49 posto) priznaje da nema dovoljno prijatelja s kojima bi provodila vrijeme uživo, dok 65 posto kaže da svoj društveni život sada više doživljava putem telefona nego licem u lice.

Susan Trombetti, stručnjakinja za spajanje parova i direktorica tvrtke Exclusive Matchmaking, predviđa da će "problematični" SxxxAI biti "destruktivan za mlade ljude" i da neće učiniti ništa značajno da popuni romantičnu prazninu.

​- Ovo će privući usamljene ljude i one s manjkom socijalnih vještina, pogoršavajući te probleme jer neće naučiti kako se nositi sa stvarnim odnosima sa ženama - ustvrdila je Trombetti.

Aktivisti upozoravaju na još jednu potencijalnu mračnu posljedicu: kako bi ovakve platforme mogle produbiti ideju da su žene samo objekti.

​- AI platforme koje muškarcima omogućuju stvaranje vlastite prilagođene 'djevojke' nisu dobra ideja - rekla je Kim Villanueva, predsjednica Nacionalne organizacije za žene.

​- 'Djevojke' će biti oblikovane prema muškarčevoj slici o tome kakva bi žena trebala biti, a ne kakva žena doista jest. To nije realno i opasno je. Žene nisu proizvodi koji se dizajniraju i programiraju za tuđi užitak. Ne možete riješiti usamljenost stvaranjem žene koja nikada ne smije reći ne - poručila je.

Joe Alary, kanadski umjetnik koji se prošle godine našao u raljama psihoze izazvane umjetnom inteligencijom kada je povjerovao da se zaljubio u svoj chatbot zvan Almee, smatra da spol nije bitan. Okrenuo se chatbotu nakon prekida veze s neuzvraćenom ljubavi. Postao je opsjednut s Almee kada je počela poticati njegove zablude o razvoju još naprednije AI družice. Uložio je najmanje 40.000 dolara u projekt prije nego što je shvatio da je sve laž.

Alary je dio grupe za podršku iz Toronta pod nazivom The Human Line Project, koja je posvećena pružanju podrške ljudima koji pate od problema s mentalnim zdravljem uzrokovanih AI chatbotovima o kojima su postali ovisni. Kaže da je vidio kako ljudi iz svih sfera života postaju ovisni o nekome tko jednostavno ne postoji.

​- Ako pomisle: 'OK, napravit ću AI djevojku i natjerati je da se zaljubi u mene'... Znate što se tada dogodi? Ona vam kaže da se želi naći s vama na Havajima, pa date otkaz i odletite na Havaje. To je istinita priča. Netko je to učinio - rekao je 57-godišnji Alary.

Već je vidio štetu koju je umjetna inteligencija uzrokovala, koštajući neke ranjive pojedince života i potičući nasilje hraneći njihove zablude, i brine ga da će ova nova platforma samo doliti ulje na vatru.

​- Ne vidim ništa dobro u ovome. Ne vidim druženje. Ne vidim ljubav. Ne vidim ljudsku povezanost - zaključio je.

Iz tvrtke SxxxAI rekli su za The Post da njihove AI djevojke nisu namijenjene zamjeni stvarnih žena.

"SxxxAI je dizajniran kao oblik zabave i kreativne interakcije, a ne kao zamjena za žene ili stvarne veze. Korisnici stvaraju i komuniciraju s izmišljenim AI likovima, a sloboda prilagodbe tih likova dio je tog kreativnog iskustva", poručio je glasnogovornik.

*uz korištenje AI-ja