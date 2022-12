'Na božićni ručak planirala sam pozvati obitelj, ali oni svi žele meso. Meni je to neprihvatljivo'

Juha, pečenje, kolači, koja čaša vina, zdravica i druženje s bližnjima... Tako za mnoge od nas izgleda božićni ručak s obitelji.

Ima tu varijacija na temu, pogotovo oko glavnog jela, ali na kraju većinom svi budu sretni.

Svoju obitelj i bližnje božićnim je obrokom htjela počastiti i jedna dama iz Velike Britanije, ali zbog 'ne-fleksibilnosti drugih', od toga je odustala...

- Ja sam veganka dugi niz godina. Planirala sam za Božić pripremiti 'pečenje' od raznih orašastih plodova, ali znam kakve bi reakcije bile - započela je svoju objavu ova dama i nastavila:

- Odbijam skuhati drugi obrok za one koji jedu meso. Svoj stav neću promijeniti. Ne bi mogla podnijeti da netko u mojoj blizini ždere puricu. U prošlosti, kad sam ih pozvala na večeru, ljutili su se jer sam im rekla da ne mogu donijeti svoje meso. Meni je to užasno odbojno. Da kraj mene jedu mrtve životinje, Za mene je to isto kao da jedu pse - piše ova gospođa nezadovoljna bližnjima, piše Mirror.

Navodi kako je takav i njezin muž, kako je ona sjajna kuharica i kako je imala cijeli obrok isplaniran u glavi, ali...

- Pojedini članovi obitelji koriste svaku priliku kako bi iznosili svoje stavove oko mesa, nama često govore da smo neuhranjeni, da moramo bolje jesti - završila je objavu na forumu ova korisnica.

Komentari ispod objave su podijeljeni. Jedni podržavaju 'zabranu mesa', smatraju da se treba poštovati njezin veganizam, dok drugima nije jasno zašto uopće razmišlja o božićnom ručku za obitelj kad im se ne želi prilagoditi...