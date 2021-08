Najmanja kuća u Velikoj Britaniji nedavno je dobila novu sofu. Mala kuća u Conwyju u Sjevernom Walesu ima dvije sobe jednu iznad druge u prizemlju i na katu. To su jedine prostorije u kući koja nema ni zahod, samo umivaonik.

Jan Tyley vlasnica kuće je održava kao turističku atrakciju šest mjeseci tijekom godine, iako je ove godine morala otvoriti nešto kasnije od planiranog zbog COVID ograničenja.

- Kuća je u mojoj obitelji pet generacija - rekla je Jan za The Mirror.

- Moj pradjed je kupio kuću 1891. No grad mu je devet godina kasnije reklo da je premala da bi bila kuća i htjeli su je srušiti. No, na sreću, bio je dobar prijatelj s urednikom lokalnih novina, koji je pokrenuo kampanju kako bi saznali da li je to najmanja kuća u Britaniji. Ispostavilo se da je to najmanja kuća i grad ju nije srušio.

Ipak tvrđeno je da je kuća još uvijek premala da bi u njoj ljudi mogli živjeti, pa se koristi kao turistička atrakcija.

Kuća je visoka 3.9 metara i široka samo 1.82, pa ju Gunnessova knjiga rekorda prepoznaje kao najmanju britansku kuću,a takva je već sto godina.

Vlasnica Jan nikad nije razmišljala o stavljanju namještaja u kuću jer nema dovoljno prostora. No, kad joj se javila tvrtka Snug koja je htjela vidjeti hoće li jedna od njihovih sofa stati u kuću, mislila je kako će to biti zanimljiv izazov.

- Htjela sam biti tamo kad će postavljati sofu, nikako nisam mogla to propustiti.

Deseci turista su također zastali i gledali dostavljače koji su pokušavali unijeti sofu u najmanju britansku kuću. No nisu se previše namučili, uspjeli su to napraviti za nekoliko minuta.

Jan je bila impresionirana s novim dodatkom, ali ne zadugo. Rekla je da godišnje kuću posjeti oko 50 000 ljudi koji se ionako teško kreću u skučenom prostoru, a sada će to biti još teže.