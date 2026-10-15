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'ZAKUHALO SE'

Nakon uvredljive šale komičara, žene dijele neugodne priče iz gyma: 'Zurio mi je u grudi...'

Piše 24sata,
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Nakon uvredljive šale komičara, žene dijele neugodne priče iz gyma: 'Zurio mi je u grudi...'
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Foto: canva ilustracija
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Tijekom svog nastupa desetog listopada, Gillis je izjavio kako žene u teretani nose neonske kratke hlače koje izgledaju poput umjetnih mamaca...

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Nedavni monolog komičara Shanea Gillisa u emisiji Saturday Night Live izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Njegove izjave o tome kako se žene oblače u teretani potaknule su mnoge na dijeljenje vlastitih priča o neželjenoj pažnji i komentarima s kojima se svakodnevno susreću.

Tijekom svog nastupa desetog listopada, Gillis je izjavio kako žene u teretani nose neonske kratke hlače koje izgledaju poput umjetnih mamaca. Komičarka Nina Kern iz Chicaga istaknula je da je šala bila uvredljiva i da se činila kao namjerno izazivanje bijesa.

​- Shane Gillis imao je priliku učiniti svoje mišljenje smiješnim, ali odlučio je biti uvredljiv i samo prigovarati - rekla je Kern za HuffPost.

Mnogi su komentirali i loš tajming ovog nastupa. Monolog je emitiran dok su mediji izvještavali o navodnom grupnom silovanju na Sveučilištu Cornell, što je dodatno razljutilo javnost. Glumac Dan Levy također je osudio šalu, ističući da nošenje kratkih hlača ne čini žene onakvima kakvima ih je komičar nazvao.

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Reakcije na monolog brzo su se preselile na društvene mreže gdje su žene počele dijeliti svoja iskustva s muškarcima koji prelaze granice u teretanama. Radijska voditeljica s Floride, Abby Murphy, prisjetila se situacije kada je muškarac pored nje neprestano zurio u njezina prsa dok je izvodila vježbu mrtvog dizanja.

​- Moja prva pomisao bila je da nisam trebala obući taj sportski grudnjak, a ne zašto ovaj muškarac bulji u moja prsa - priznala je Murphy.

Foto: canva ilustracija

Zvijezda društvenih mreža iz Londona pod imenom Miranda podijelila je da često nosi široku majicu s kapuljačom samo kako bi mogla vježbati u miru. Primijetila je da muškarci često koriste ogledala kako bi prikrili buljenje ili započinju razgovor postavljajući pitanja na koja već znaju odgovor. Fitness model Ell iz Australije ispričala je kako je s dvadeset i dvije godine plakala u kupaonici nakon što su joj poznanik iz teretane i njegov prijatelj komentirali gubitak mišića.

Unatoč neugodnim iskustvima, mnoge žene naglašavaju da se oblače isključivo za sebe i vlastitu udobnost. Kreatorica sadržaja iz Los Angelesa, Julia Young, objašnjava da kratke hlače i sportski grudnjak bira zbog znojenja tijekom kardio vježbi, a ne zbog publike. Međutim, neželjena pažnja često ne prestaje čak ni kada žena jasno pokaže da želi biti sama.

​- Zamislite ovo, usred sam serije vježbi, imam slušalice, majica s kapuljačom je zakopčana do vrha, a tip svejedno prilazi kako bi ispravio moju formu i onda me traži broj - podijelila je Young.

Prošlogodišnje istraživanje objavljeno u časopisu PLOS One pokazalo je da osjećaj osude i izloženosti može oblikovati ženske izbore oko vježbanja, pa čak i dovesti do izbjegavanja teretane. Zbog toga se sve više fitness centara i sveučilišta odlučuje na uvođenje termina namijenjenih isključivo ženama. Takvi potezi pružaju osjećaj sigurnosti i omogućuju fokusiranje na trening bez straha od neželjenih pogleda.

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