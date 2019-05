Nalupala je razbojnika: 'Ovo mi je bio tek drugi dan na poslu'

Stajala sam pored blagajne kad je maskirani muškarac s oružjem u ruci uletio u trgovinu u kojoj sam radila. "Vadi pare!", viknuo je ljutito i uperio mi pištolj u glavu. Bilo je ili on, ili ja. Stisnula sam zube i nasrnula na njega, spremna da se borim, ispričala je za Kurir Anđelka Ilić, majka dvoje djece koja se u srijedu navečer obranila od razbojnika u Odžaku.

Razbojnik je u trgovinu upao desetak minuta prije zatvaranja trgovine, a snimka obračuna u posljednja dva dana preplavila je društvene mreže.

- Borili smo se neko vrijeme i pokušavala sam ga razoružati. Nisam se predavala, ali me odjednom srušio na pločice i udario. Vikao mi je: 'Upucat ću te', ali sam se nastavila boriti. Na kraju je shvatio koliko je sati i pobjegao. Ponijela sam se hrabro i ponosna sam na to. Ne bi se svatko suprotstavio naoružanom čovjeku. Vjerojatno me hrabrosti podučio suprug, koji je policajac i stalno se susreće s ovakvim ljudima - ispričala je.

Kaže da ne sumnja na nikog jer je u dućanu radila samo dva dana kao zamjena.