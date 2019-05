Našli psa zakopanog u blatu: U šoku smo, vlasnici ga ostavili...

Udruga Šapica objavila je na Facebooku uznemirujući video zanemarenog psa kojeg su preuzeli u subotu.

- U subotu smo preuzeli psa toliko očajnog i toliko zanemarenog, da smo u šoku i zgroženi. Pas koji je do prije godnu dana spavao u kući kao najbolji prijatelj svoje obitelji, završio je vani u dvorištu kad je došla beba. U vrijeme kad on sam treba najviše brige jer je već slijep i dementan, bačen je u dvorište od kuda je odlutao i u utorak upao u blato iz kojeg nije mogao van. Blato se stvrdnulo oko njega i ovo je stvorenje 5 dana bilo živo zakopano - napisali su iz Udruge.

- Zvao je pomoć koliko je imao snage, ali nitko nije reagirao do subote. 50m od mjesta gdje je nađen su kuće i šestero djece igralo se s loptom, a njihovi roditelji nažalost nisu reagirali. Kad 5 dana slušaš životinju kako zapomaže i ne regiraš, što je onda ostalo u tebi? Gdje je nestala ljudskost? Čemu učimo djecu? - pitaju se ljubitelji životinja.

- Pas je sad na sigurnom i na liječenju, a morao je biti obrijan jer je ispod dlake sve bilo puno crva koji su ga živog jeli. Nebrigu koja je dovela do takvog stanja ne zaslužuje ni jedno živo biće. On je star, dementan i slijep, ali baš zato zaslužuje posebnu skrb, a ne ovako nešto. On je već 4. pas na našoj skrbi koji treba posebnu njegu zbog starosti i zdravstvenog stanja. Mi se zaista trudimo olakšati im starost i uljepšati život jer oni to zaslužuju. Brinite za svoje ljubimce i kad vas najviše trebaju i učite djecu da rade isto, jedino tako će se možda nešto promijeniti - zaključili su iz Udruge Šapica.