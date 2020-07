Iako ta dva pojma nemaju nikakv zajedni\u010dki nazivnik, to nije sprije\u010dilo zalu\u0111enu masu da za samo \u010detiri dana pregleda video u kojem je teorija predstavljena - \u010dak 1400.000 puta.

<p>Teorije zavjere nisu ništa novo, no u posljednje vrijeme, uslijed apokaliptičnih događaja koji nas okružuju, naravno da ih ima više nego ikada.</p><p>Posljednja koju smo čuli je vezana za pandemiju korona virusa i 5G tehnologiju, taman kad smo mislili da su prestali o toj temi. Jedna u nizu korona 5G teorija zavjera glasi kako je metalna žica u kirurškim zaštitnim maskama za lice (a ona služi da se maska lakše prilagodi nosu), zapravo 5G antena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Teoretičari zavjera 'napadaju' opet:</strong></p><p>Iako ta dva pojma nemaju nikakv zajednički nazivnik, to nije spriječilo zaluđenu masu da za samo četiri dana pregleda video u kojem je teorija predstavljena - čak 1400.000 puta.</p><p>Nijedan teoretičar ne objašnjava točno na koji način ta antena radi, ali 'znaju' da vlade diljem svijeta tjeraju ljude na nošenje maski da bi ih mogle pratiti, a potom ih testirati, cijepiti i čipirati. Vrlo je vjerojatno da je ovaj video snimio netko iz šale, no kakvih sve ljudi ima, nije čudo da je zaživio i postao viralan.</p><p>Teoretičari ipak savjetuju da si bolje napravimo vlastite maske, čisto da budemo sigurni. Dosta smo dali prostora teoretičarima, idemo sad na stručnjake u tom polju...</p><p>Na snimci u kojoj objašnjava kako se zapravo pravilno nosi zaštitna maska, Dr. <strong>April</strong> <strong>Baller </strong>iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kaže: 'Gornja strana je najčešće ona na kojoj je metalna žica. Samo namjestite žicu prema obliku svog nosa'.</p><p><strong>Seto Wing Hong</strong>, jedan od WHO direktora koji radi u Centru za suzbijanje zaraznih bolesti, slično objašnjenje daje i za Bloomberg. Kaže kako metalna žica u maski služi da vam maska ne pada s lica.</p><p>Iako 5G antene mogu varirati u svojoj veličini, ipak nisu tako male kao žice u zaštitnim maskama, piše <a href="https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-metal-strip-medical-masks-5-idUSKBN24A2O1?fbclid=IwAR0t_cdBYzz0IKPeVPj0ghKzkT330ok21S8w2aJ7SktedOzS1FceM5Gmy4o" target="_blank">Reuters</a>.</p><h2><strong>PRESUDA </strong></h2><p>Reuters je i ranije proveo provjere oko štetnosti 5G-a i nekih dezinformacija koje se šire internetom. Među njima su bile i tvrdnje kako je uzrok ove bolesti ustvari 5G, a ne korona virus. Netočna je tvrdnja da su metalne žice u zaštitnim maskama zapravo 5G antene. One pomažu korisniku maske da mu bolje 'sjedne' na nos, ništa drugo. Žao nam je, tko se nadao...</p>