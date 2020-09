Ovih \u0107e dana snijeg izostati, a ni ki\u0161a ne\u0107e biti \u010desta jer trenutno u Hrvatskoj za nju nema mjesta. No, ponegdje su jo\u0161 i u nastavku \u010detvrtka i u prvom dijelu svje\u017eijega petka mogu\u0107i pljuskovi s grmljavinom, ne znam ho\u0107emo li se mo\u0107i nositi s tom prognosti\u010dkom 'lavinom'. Na Jadranu \u0107e ograni\u010denja u prometu do subote ujutro prouzro\u010diti \u010desto jaka bura, uglavnom na sjevernom dijelu bit \u0107e to prava avantura.

















Za vikend stabilnije, uz slabljenje vjetra

Tijekom vikenda slijedi stabilizacija vremena.\u00a0U novome tjednu u unutra\u0161njosti ponovno toplije, vjerojatno uz jo\u0161 poneki vru\u0107 dan, ali i povremeno obla\u010dnije, uz mogu\u0107nost povremene ki\u0161e uglavnom u gorju i na Jadranu, posebice sjevernom.









\"Idu\u0107ih dana na kopnu\u00a0barem djelomice sun\u010dano, ujutro ponegdje uz mogu\u0107nost kratkotrajne magle. Vjetar ve\u0107inom slab. Jutra \u0107e biti razmjerno svje\u017ea, osobito u gorju, a i dnevna temperatura osjetno ni\u017ea nego pro\u0161lih dan dana, premda\u00a0od nedjelje\u00a0u postupnom porastu.







I\u00a0na Jadranu\u00a0obilje sun\u010danog vremena, ali ipak uz ne\u0161to ni\u017eu temperaturu zraka nego u dosada\u0161njem dijelu tjedna.\u00a0U subotu\u00a0\u0107e\u00a0bura slabjeti, a zapuhat \u0107e ve\u0107inom slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

