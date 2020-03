Nema mu kraja: Danas se slavi dan najpoznatijeg broja svijeta

Pi je vjerojatno najslavniji broj u matematici, a danas, 14. ožujka (3/14), slave ga brojni zaljubljenici u matematiku i znanost.

Iako nam je Pi poznat već nekoliko tisuća godina, Dan broja Pi počeo se slaviti na današnji dan tek 1988. godine. Cijelu priču najvjerojatnije je pokrenuo fizičar Larry Shaw koji je radio u laboratoriju Exploratorium u San Franciscu.

S nekoliko kolega je marširao u jednom od kružnih prostora Exploratoriuma, a potom su, da bi dostojno obilježili dan, pojeli nekoliko pita.

Proslava se brzo proširila i danas se obilježava u cijelom svijetu.

Posebno ga vole matematičari i mnogi se natječu učeći napamet što više njegovih znamenaka. Taj broj nosi oznaku grčkog slova π (pi). Ako pišemo datum u obliku m.dd, upravo je 14.3. najjednostavnija aproksimacija broja π: 3.14.

Most decimal places of Pi memorised? 70,000 by Rajveer Meena (India) in 2015. The attempt took nearly 10 hrs #PiDay pic.twitter.com/t2h9nBpBQL