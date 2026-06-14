Nema veće dobrice od mene. Zovu me Libero i čekam baš vas

Bok ljudi! Ja sam vam takva dobrica da ne možete vjerovati! Ime mi je Libero. Drag sam, miran i nenametljiv. Jako sam ugodno društvo i sve koji se nađu u mojoj blizini, osvajam u trenu.

Križani sam terijer star godinu i četiri mjeseca. S drugim se psima dobro slažem. Pronađen sam u Ivanjoj Reci. A vi ako me želite upoznati, čekam vas u Dumovcu.

Foto: Facebook/Stuffed Ice Cream NYC

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr