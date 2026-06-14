Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Libero je jedan od njih. Križani je terijer star godinu i četiri mjesec, no potpuno nenametljiv...
UDOMI ME
Nema veće dobrice od mene. Zovu me Libero i čekam baš vas
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Bok ljudi! Ja sam vam takva dobrica da ne možete vjerovati! Ime mi je Libero. Drag sam, miran i nenametljiv. Jako sam ugodno društvo i sve koji se nađu u mojoj blizini, osvajam u trenu.
Križani sam terijer star godinu i četiri mjeseca. S drugim se psima dobro slažem. Pronađen sam u Ivanjoj Reci. A vi ako me želite upoznati, čekam vas u Dumovcu.
Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr
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