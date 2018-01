Nestalu kornjaču tražili pola godine, a samo je prešla cestu

Kornjaču koja je netragom nestala iz dvorišta obitelji Morris pronađena je nakon šest mjeseci i to samo 300-tinjak metara dalje, piše Daily Mail.

Devetogodišnja kornjača Tallulah još je prošlog ljeta odšetala iz vrta vlasnice Danielle Morris koja se, besuzpješno ju tražeći, pomirila s činjenicom da je njezina ljubimica zauvijek izgubljena. No Tallulah je samo prešla cestu i udomaćila se u vrtu obližnje škole u Oxfordu.

- Bili smo uvjereni da ju je netko ukrao jer je riječ o životinji koja drži vrlo visoku cijenu. Preživjela je dvije snježne mećave u tom razdoblju i bila sam sigurna da, ako ju i nađemo, neće biti živa - rekla je Danielle.

No Tallulah su u srijedu ipak pronašli učenici škole te objavili sliku na školskom Twitteru.

- Neobično jutro. Naši sedmaši našli su u školskom dvorištu kornjaču. Pozvali smo službu za životinje da ju preuzme - napisali su na društvenoj mreži.

We've had a little surreal morning. Some of our Year 7's found a tortoise on site. We've called the RSPCA to collect it. If you hear of anyone local who's lost a tortoise, please ask them to contact us: communications@cheney.oxon.sch.uk 🐢🐢 pic.twitter.com/rXQdQSQMso