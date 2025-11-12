Netko na Vintedu prodaje pola mandarine za 50 eura! Ljudi pišu: 'Je l' može na rate?'

Vinted je jedna od najpopularnijih online platformi za kupovinu i prodaju odjeće, obuće, modnih dodataka i drugih predmeta. Nastao kao jednostavan način da ljudi prodaju stvari koje im više ne trebaju, Vinted se razvio u pravu digitalnu tržnicu na kojoj se može pronaći gotovo sve, od igle do lokomotive.

Korisnici objavljuju fotografije svojih artikala, postavljaju cijene i opise, a kupci mogu lako pretraživati ponudu, pregovarati o cijeni i naručivati predmete iz udobnosti vlastitog doma. Platforma je posebno popularna zbog svoje jednostavnosti, sigurnih načina plaćanja i mogućnosti da se stari predmeti pretvore u nešto korisno - bilo za nekog drugog, bilo za vlastiti novčanik.

Neki korisnici otišli su korak dalje, pa se tako na oglasima našla i jedna oguljena mandarina. Odnosno pola nje. I to za 50 eura.

"Novo, bez etiketa".

Foto: Vinted

Oglas je osvanuo na društvenim mrežama gdje se nanizalo komentara.

"Je li cijena po kriški ili ide popust ako uzmem i drugu polovicu?", "Molim vas, je l' ovo bio eko uzgoj ili se mandarina sama ogulila od luksuza?", "Dolazi li uz mandarinicu certifikat o autentičnosti - Prava dalmatinska, ručno oguljena?", "Po toj cijeni barem da mandarina dolazi s parcelom u Omišu i pogledom na more", "Može zamjena za dvije breskve i polu ispeglanu majicu?", "Može li na rate?"...

Ipak, većina je zaključila da se netko poželio sprdati. Takve oglase Vinted brzo ukloni.