Nevenka Pinjuh: Dobitak novog automobila bio mi je kao san...

Još ne mogu vjerovati da sam osvojila tu divnu nagradu. Prijatelji su me ponekad zafrkavali i govorili mi da je to namješteno. Iskreno, i ja sam povjerovala u to, ali bila sam uporna i igrala, rekla je Nevenka Pinjuh (72) iz Đakova koja je u našoj nagradnoj igri osvojila Citroën C4 Cactus.

Umirovljenica je ispričala kako svakodnevno čita 24sata.

- Samo kod vas popunjavam kupone, i to za automobil. Rekla sam: ‘Ako postoji sreća i Bog moraju me nagraditi, jer napatila sam se u životu’ - rekla je Đakovčanka.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Automobil koji je do sada imala je “u godinama” i počeo ju je izdavati, stoga je, kako kaže, bio red da ga zamijeni s novim.

- Ove sam slala na svoje ime jer do sada sam slala na imena svojih dragih. Na kćer, pokojnog sina dok je bio živ, unučad... Ipak, nije išlo pa sam si rekla: ‘Ove Nevenka šalješ na svoje ime!’ - izjavila je.

Kad su je nazvali i rekli joj da je osvojila automobil, pomislila je da je netko od prijatelja zeza jer znaju da već godinama šalje kupone u 24sata i da je trenutačno bez auta.

- Ja sam osvojila auto? Vi mene zezate - prvo je što je uspjela reći. Nakon toga angažirala je sve svoje da na portalu 24sata provjere je li ona stvarno dobitnica. Nakon što joj je unuk to potvrdio, bila je presretna. Sad više nije sumnjičava.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Sve je bilo poput sna iz kojeg se nisam htjela probuditi - govori Nevenka, vitalna žena za koju njezini prijatelji kažu da je oštar vozač.

- Pitali su me tko će voziti novi auto pa sam bez razmišljanja rekla da ću ga voziti ja. Unuk mi je malo zamjerio pa sam mu rekla da ću to ispraviti i sad kažem da će Cactus ponekad voziti i on. Dat ću mu da provoza svoju djevojku u njemu, ali ga moraju paziti i maziti kao i ja - rekla je.

Prijateljima i susjedima rekla je da će proslaviti dobitak tek kad automobil dođe u dvorište, a svoj 43 godine dugi vozački staž nastavit će vozeći novi automobil kojim će posjetiti mnoga mjesta u Hrvatskoj koja još nije vidjela.