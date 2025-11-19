Obavijesti

POLICIJA ZATEČENA

Nevjerojatan slučaj: Pas upucao sačmaricom vlasnika u leđa

Nevjerojatan slučaj: Pas upucao sačmaricom vlasnika u leđa
Dok su policijske patrole bile na putu prema adresi, dispečeri su dobili novu informaciju - da je pas 'skočio na krevet i aktivirao oružje'

Dan za zaborav za 53-godišnjeg muškarca iz Pennsylvanije koji je završio u bolnici s prostrijelnom ranom leđa. Prema izvještaju portala ABC News, za bizarnu nesreću navodno je kriv njegov vlastiti pas koji je skočio na krevet i aktivirao sačmaricu.

Muškarac je hospitaliziran i podvrgnut je nizu operacija kako bi se sanirale teške ozljede.

Policijska uprava Shillington zaprimila je dojavu o pucnjavi u utorak, nešto poslije 23 sata. U pozivu je navedeno da je 53-godišnji muškarac zadobio prostrijelnu ranu u leđima.

Dok su policijske patrole bile na putu prema adresi, dispečeri su dobili novu informaciju - da je pas "skočio na krevet i aktivirao oružje". Po dolasku na mjesto događaja, policajci su zatekli ranjenog muškarca na podu, pri svijesti.

Prema izjavi unesrećenog, on je neposredno prije incidenta čistio svoje vatreno oružje, sačmaricu, te ju je odložio na krevet. Nakon toga je i sam sjeo na krevet, "u kojem je trenutku jedan od njegovih pasa skočio na krevet", što je uzrokovalo da oružje ispali hitac i pogodi ga u donji dio leđa.

U trenutku pucnjave, u kući su se nalazili samo vlasnik i njegov sin, zajedno s još dva psa. Službenici navode kako sin unesrećenog nije bio u istoj prostoriji kada je došlo do opaljenja.

Nakon dolaska hitne pomoći, muškarac je hitno prevezen u lokalnu bolnicu, gdje je odmah podvrgnut operativnom zahvatu. Bolničko osoblje je u srijedu izvijestilo policiju da je prva operacija obavljena, no da će biti potreban još jedan zahvat tijekom srijede ili četvrtka.

Ovaj nevjerojatan incident služi kao šokantan podsjetnik na opasnosti koje proizlaze iz neopreznog rukovanja vatrenim oružjem, čak i u naizgled sigurnom okruženju vlastitog doma. 

