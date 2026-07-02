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USLIŠANE MOLITVE

NOVA NADA Muškarcu s mikro penisom doktor nudi povećati ga - besplatno. Evo što kaže...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
NOVA NADA Muškarcu s mikro penisom doktor nudi povećati ga - besplatno. Evo što kaže...
Foto: this morning/screenshot
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Problem s veličinom spolnog organa ozbiljno je utjecao na Phillipsov život. Zbog srama je bio samac tijekom svojih dvadesetih godina...

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Michaelu Phillipsu veličina je itekako bitna. Ovaj 38-godišnjak iz Sjeverne Karoline vjeruje da ima najmanji penis na svijetu, a problem s kojim se nosi uzeo je toliki danak da je očajnički pokrenuo kampanju za prikupljanje sredstava za operaciju. Njegove molitve sada su, čini se, uslišane, jer se javio kirurg koji mu je ponudio pomoć.

Problem s veličinom spolnog organa ozbiljno je utjecao na Phillipsov život. Zbog srama je bio samac tijekom svojih dvadesetih godina i izbjegavao je koristiti javne zahode. Njegovo stanje nije samo osobni osjećaj, već ima i medicinsku dijagnozu - mikropenis. Phillips kaže kako je njegov penis veličine nokta na malom prstu, odnosno dugačak otprilike jedan centimetar, prenosi Daily Star.

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Mikropenis je kliničko stanje kod kojeg se muški spolni organ razvija normalno, ali ostaje znatno manji od prosječne veličine za dob. Dijagnoza se postavlja mjerenjem rastegnute duljine penisa od baze do vrha. Riječ je o iznimno rijetkom stanju koje pogađa samo oko 0,6 posto muškaraca diljem svijeta. Iako sam po sebi ne utječe na sposobnost mokrenja ili doživljavanja orgazma, može imati značajan psihološki utjecaj, uzrokujući tjeskobu, nisko samopouzdanje i probleme u vezama.

Kako bi riješio svoj problem, Phillips je isprva pokrenuo GoFundMe kampanju za financiranje operacije povećanja. Međutim, nakon što je saznao za potencijalne rizike takvog zahvata, poput gubitka osjeta ili erektilne funkcije, odustao je od te ideje. Umjesto operacije, počeo je razmatrati tretmane injekcijama kao sigurniju alternativu.

Tada je u njegovu priču ušao dr. Robert Dorfman, kirurg s Beverly Hillsa. Dirnut Phillipsovom sudbinom, odlučio je ponuditi mu besplatni zahvat za povećanje penisa vrijedan 20.000 dolara.

Dr. Dorfman je za medije objasnio zašto se odlučio na ovaj velikodušni korak. Njegova izjava pokazuje razumijevanje za psihološki teret s kojim se nose osobe s ovakvim problemima.

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​- Razumijem koliko duboko osobni mogu biti ovakvi problemi. Mogu značajno utjecati na samopoštovanje i samopouzdanje. Ako imam priliku pomoći nekome da se osjeća bolje, sretan sam što mogu ponuditi svoje usluge besplatno - rekao je dr. Dorfman za TMZ.

Ponuđeni tretman nije klasična operacija, već postupak ubrizgavanja kozmetičkih filera koji može povećati opseg penisa. Cijeli postupak traje svega trideset minuta i ne zahtijeva kirurški rez, što ga čini znatno manje rizičnim. Vjerojatnost uspješnog liječenja mikropenisa puno je veća kada se stanje prepozna i tretira u djetinjstvu, najčešće hormonskom terapijom. Za odrasle osobe poput Phillipsa, opcije su ograničenije, zbog čega je ponuda dr. Dorfmana još značajnija.

Ako sve prođe prema planu, Phillips se više neće moći natjecati za Guinnessovu knjigu rekorda u kategoriji "najmanjeg penisa na svijetu". Ipak, to je mala cijena koju će platiti kako bi napokon dobio samopouzdanje koje mu je godinama nedostajalo.

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