Oca pokopao u novom BMW-u: Obećao mu auto dok je bio živ

Čovjek iz Nigerije svojeg je oca umjesto u lijesu, pokopao u potpuno novom BMW-u. Htio je, naime, da njegov otac sa stilom otiđe na svoje posljednje odredište.

Dobrostojeći sin svojem je ocu stalno obećavao da će mu jednog dana kupiti luksuzni auto. No otac je preminuo od starosti prije nego što je to obećanje ispunjeno. Čim je čuo vijest da njegovog tate više nema, sin je odjurio u prvi autosalon i iskeširao 66.000 funti za novi BMW 5 u kojem će pokopati oca.

Son ‘buries his father in a BMW in Nigeria because he had always promised he’d buy him a flash car’ https://t.co/OT7NwS1IxU