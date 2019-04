Odbjegla svinja izazvala kaos: Rok, rok, ne možete me uloviti

Svinja teška 113 kilograma koju vlasnik drži kao kućnog ljubimca pobjegla je i izazvala kaos na ulicama američkoga grada Amheresta.

Vlasnik je zvao policiju, koja je na kraju uz pomoć susjeda ulovila gicu.

Rekli su kako ga neće kazniti, ali da će provjeriti ima li vlasnik posebnu dozvolu potrebnu za držanje domaće životinje kao kućnog ljubimca.

