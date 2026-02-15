Obavijesti

OGLASILI SE I SPORTAŠI

Olimpijci otkrili gdje je nestalo 10 tisuća kondoma. 'Imamo previše slobodnog vremena'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS, Canva, ilustracija

Clerc je u svom citatu rekla da ljudi 'koriste neke kondome', a brojni su sportaši otvoreno govorili o količini seksa koja se događa u Olimpijskom selu

Olimpijsko selo je ranije ovog tjedna ostalo bez kondoma, a ukupno 2800 olimpijaca ove je godine već potrošilo 10.000 kondoma. To bi značilo da se svaki od njih, u prosjeku, dobro zabavlja barem tri puta, što je prilično intrigantno javnosti s obzirom na to da su tamo jedva tjedan dana, piše Cinema Blend.

Olimpijski umjetnički klizač Adam Rippon, koji je 2018. osvojio brončanu medalju i proslavio se kao zabavna pop kulturna figura, rekao je da je u medicinskom šatoru pronašao zdjelu kondoma i ubacio ih u torbu.

- U mojim mislima, to je bilo raskošno iskustvo, ali bila je to samo košara puna kondoma na kojoj je na korejskom pisalo 'generički kondom'. Bez olimpijskih krugova. Bez pompe. Bez ukrasa... Dao sam ih prijateljima kao suvenire - napisao je na Instagramu.

Nije on jedini s istom pričom. Mailitiana Clerc, skijašica koja je predstavljala Madagaskar na tri Olimpijske igre, govorila je o nestalim kondomima na nedavnoj konferenciji za novinare. Rekla je da se neki koriste za stvarnu namjenu, ali mnoge od njih sportaši uzimaju kao poklone. 

- Već znam da mnogi ljudi koriste kondome ili ih jednostavno daju prijateljima izvan Olimpijskih igara jer im je to svojevrsni poklon - napisala je.

Na Ljetnim olimpijskim igrama obično sudjeluje oko 10 000 sportaša. Tijekom posljednjih igara u Parizu, sportaši su navodno potrošili 300.000 kondoma tijekom otprilike dva tjedna koliko su bili tamo. Očito je bilo i mnogo ljudi koji su ponijeli kondome kao suvenire, iako vrijedi napomenuti da definitivno nisu svi samo suveniri.

Clerc je u svom citatu rekla da ljudi 'koriste neke kondome', a bilo je mnogo sportaša koji su otvoreno govorili o količini seksa koja se događa u Olimpijskom selu.

Sportaši završe sa svojim događajima i onda su opušteni...

- Imamo dosta slobodnog vremena - kazali su neki od natjecatelja s ovih i prijašnjih igara...

