Opet su 'pogodili': Simpsoni su predvidjeli i ubojiti koronavirus

Obožavatelji legendarnih 'Simpsona' uvjereni su kako je crtić predvidio koronavirus, i to u epizodi koja se prvi put emitirala 1993. godine.

Devedesetih u Springfieldu, svi su se navukli na ukusni sok od naranče i počeli su masovno naručivati blendere iz Azije.

Jedan od radnika iz tvornice u Japanu se razbolio, počeo kašljati na pošiljke, a 'zaraženi' paketi takvi su stigli u SAD. Tako je, prema popularnoj seriji, u Ameriku stigla 'Osaka gripa'.

Neki korisnici Twittera upozorili su na to da je u emisiji emitiranoj prije 27 godina virus ipak stigao iz Japana, a ne kao koronavirus iz Kine, no to nije spriječilo obožavatelje likova i djela Simpsonog kreatora Matta Groeninga da zaključe da je još jednom ispao prorok.

The Simpsons, 1993, this goddamn series predicted coronavirus.

My mind is blown. pic.twitter.com/lNpSc71Ndt — Muhammad Ali 🇱🇧 (@PortableYogurt) January 26, 2020

Nije ovo prvi put da su Simpsoni nešto predvidjeli

Jednostavno - Simpsoni se prikazuju već predugo da se ovakve stvari ne bi dogodile.

THE SIMPSONS DON’T MISS pic.twitter.com/qDzyO8N4oz — Corona Virus ➐ (@TheCoronaUpdate) January 30, 2020

Pogođenih 'predviđanja' je zaista mnogo, a samo neka od njih su odabir Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, virus ebole, 11. rujna, rat u Siriji, dugovječnost Rolling Stonesa i NSA-ino prisluškivanje cijelog svijeta...