OPSESIVNI FAN srušio rekord. Ima čak 63 tetovaže Marvela: Mama mi brani da idu na glavu

Britanac Tom Radford (40) novi je svjetski rekorder po broju tetovaža s likovima iz Marvelovih stripova, čime je s trona svrgnuo dosadašnje prvake. S nevjerojatne 63 tetovaže, ovaj voditelj proizvodnje iz Hulla više je nego udvostručio prethodni rekord od 34 tetovaže, pretvorivši svoje tijelo u živo platno posvećeno omiljenim superherojima i zlikovcima, prenosi Daily Star.

Za ovaj nevjerojatan pothvat, Radford je proveo više od 350 sati pod iglom i uložio preko 18.000 funti, odnosno više od 21.000 eura. Njegova opsesija Marvelovim svijetom nije novijeg datuma; sve je počelo još u djetinjstvu, kada ga je ujak uveo u svijet stripova.

​- Cijeli život sam opsesivni obožavatelj Marvela, a možda sam i pomalo ovisan o tetovažama - priznao je Radford.

​- Sve je počelo sa stripovima. Ujak je mene i brata uveo u kolekcionarstvo dok smo bili mladi. Zatim sam gledao razne Marvelove crtane serije i odatle je sve krenulo u ciklusu koji se razvijao sve do danas, kada imam 63 Marvelove tetovaže - objasnio je.

Foto: Guiness World Record

Njegova predanost ide toliko daleko da je svog psa nazvao Stan Lee, u čast legendarnog Marvelovog autora, a prva tetovaža s Marvelovom tematikom, koju je napravio 2007. godine, bio je citat "S velikom moći dolazi i velika odgovornost" na latinskom.

Sve 63 tetovaže izradio je isti umjetnik, Andy Walker iz salona Creative Vandals, s kojim je Tom tijekom godina razvio čvrsto prijateljstvo. Duge sesije tetoviranja, koje ponekad traju i po osam sati, postale su prilika za druženje i razgovor.

​- On zna stvari o meni koje malo tko drugi zna. Postali smo dobri prijatelji tijekom godina. Volimo iste stvari, obojica smo ljubitelji stripova i Marvela. Sesije od osam sati prolete, a to je zahvaljujući njemu - rekao je Tom.

Radford sebe opisuje kao perfekcionista, a upravo je razvoj tehnika tetoviranja u posljednjem desetljeću omogućio postizanje razine detalja kakvu je želio za svoje omiljene likove.

Rušenje rekorda i planovi za budućnost

Kada je dosegnuo brojku od 28 tetovaža, Radford je otkrio da svjetski rekord, koji su tada dijelili Kanađanin Rick Scolamiero i Amerikanac Ryan Logsdon, iznosi 34. To ga je isprva obeshrabrilo.

​- Bio sam toliko razočaran da sam skoro odustao. Ali onda sam pojačao tempo na dva lika po sesiji. Samo sam pomislio: sada ću to razvaliti - prisjeća se.

Sada, kako je izvijestio Daily Star, Radford ima cilj dosegnuti 80 Marvelovih likova na svom tijelu. Njegovi planovi uključuju i tetoviranje nekih od najosjetljivijih dijelova tijela, poput pazuha, gdje planira smjestiti Deadpoola i Moon Knighta.

​- Pokušavam tamo staviti likove koji zahtijevaju najmanje detalja, jer tetoviranje pazuha nije šala. Užasno je. Neka od mjesta gdje sam trpio najviše boli su rebra, pazusi i stražnjica, sve boli. Ali svaka minuta i svaki novčić koji sam potrošio su vrijedni toga. Možda sam ovisan i o boli. Ne mogu podnijeti dok se tetoviram, ali čim završi, jedva čekam da se vratim - kaže Tom.

Ipak, postoje granice koje ne planira prijeći, i to zbog majke.

​- Mama mi je rekla da ne smijem tetovirati ruke, glavu i vrat - dodaje kroz smijeh.

Tomova supruga Danielle (42) u početku nije dijelila njegov entuzijazam. Kada su se upoznali, imao je tek nekoliko tetovaža, a prvu Marvelovu, lik Thanosa, tetovirao je tjedan dana prije njihovog vjenčanja 2016. godine. Na bedru uz Thanosa ima i tetoviran autogram glumca Josha Brolina, koji ga tumači u filmovima.

​- Ona nema nijednu tetovažu i nije baš obožavateljica Marvela, ali naučila ih je voljeti i jednostavno me pušta da radim po svom. To je za nju sada normalno - ispričao je.

*uz korištenje AI-ja