Osam dana bježala po cijelom aerodromu: Uhvatili su macu

Mačka koja je 20. travnja 'zbrisala' svojoj vlasnici netom prije ukrcavanja na avion za Kinu, napokon je uhvaćena, piše američki New York Daily News čiji su novinari, dakako, vrlo pozorno pratili ovaj zamršeni slučaj.

Mačka pod imenom 'Pepper' napokon je uhvaćena jučer nakon što se osam dana vješto izmicala zaštitarima. Faktor koji je prevagnuo bio je Nuan Tang, prijatelj vlasnice 4-godišnje mačke koji ju je prizvao njenim mandarinskim imenom - Dai Meng.

Pepper still remains elusive in JFK Airport's Terminal 4 but, Pepper appears healthy. #PAPD police officers are continuing their efforts to rescue Pepper and return to her owner. Officers have been leaving food for Pepper in the areas of her sightings. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/owuBgCLq3b