Ostala u šoku zbog fotografije: 'Ovo je sigurno iz budućnosti'

Laura Cisse (38) ostala je u šoku kada je na staroj fotografiji vidjela čudnu osobu iza svoje kćeri Ayeshe.

Ayesha je tada imala pet godina, a kada je Laura vidjela fotografiju nakon 10 godina, pomislila je da je "djevojčica" na njoj - njezina druga kćer Sophie. No, obzirom da je fotografija napravljena i prije nego što je Sophie rođena, Laura je shvatila da nema šanse da je to ona.

Foto: screenshot/facebook

- Curica izgleda kao Sophie. Ovo je jako čudno. Kada sam prvi put vidjela fotografiju nakon dugo vremena, pomislila sam: "Što Sophie ovdje radi? Nikad ju nisam vidjela prije na ovoj fotografiji." No, onda sam shvatila da se nije ni rodila kada smo napravili ovu fotografiju. To ne može biti ona - rekla je Laura za The Sun.

- Možda je to jeka iz budućnosti - dodala je.

Istaknula je da je netko na njezinom poslu rekao kako se vjerojatno radi o glavi lutke, no Laura je odbila tu teoriju.

- To je nemoguće, Ayesha nije imala lutke - objasnila je.