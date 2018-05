Osvojila je gorivo: 'Hvala vam, odmah mi je oko zasuzilo...'

Četvero sretnika marljivo je rezalo kupone za Crodux i Spar, a to im je donijelo bonove od 1000 kuna.

Kad smo ih nazvali u srijedu nakon izvlačenja, čitatelji nisu mogli vjerovati da je nagrada stigla u njihove ruke.

- Konačno sam nešto dobila, stalno igram nagradne igre - govorila nam je oduševljena Bosiljka Rašeta (70) iz Klanjca, koja je osvojila bon od 1000 kuna u trgovinama Spar. Iako već dugo reže kupone, ovo joj je prva nagrada.

Foto: PROMO

- Prijatelji mi kažu: ‘Pa zašto igraš?’. Sad ću im se pohvaliti da sam ipak nešto osvojila - izjavila je Bosiljka.

Svakodnevno čita 24sata i to su joj omiljene novine. Kaže kako prelista sve - od prve do posljednje stranice.

- Najdraži mi je satirikon. To ja čitam, a muž ima svoje - izjavila je Bosiljka. Još jedan dobitnik bona u Sparu je Željko Pelan (41) iz Nove Gradiške.

Nagradne igre su mu hobi, a ovo mu nije prvi dobitak.

- Dobio sam već mobitel, ali ovo mi je prvi dobitak kod vas - kazao Željko i dodao kako su mu 24sata najdraže novine.

Bon u vrijednosti 1000 kuna na Croduxu pripao je Nevenki Dozet (67) iz Zagreba, kojoj su od šoka krenule i suze.

Foto: Ilustracija

- Hvala vam. Evo, oko mi je zasuzilo. To su suze radosnice - smijala se Nevenka.Zagrepčanka igra naše nagradne igre od prvog dana. Sreća je već bila na njezinoj strani pa je tako osvojila 1000 kuna u Lidlu, a dobila je i iPhone.

U 24sata obožava čitati o zdravlju i domu, a manje su joj drage teme o politici.

- U pravilu, volim sve iza križaljki - govori nam Nevenka.

I Stjepan Paradžik (52) iz Osijeka je u našoj nagradnoj igri osvojio bon od 1000 kuna goriva na Croduxu.

Foto: Promo

- Hvala vam, nisam to očekivao - izjavio je Stjepan. Osječanin sedam godina igra nagradne igre, a ovo mu je prva nagrada u 24sata.

Novi kupon kojim možete osvojiti 1000 kuna u Sparu biti će objavljen u tiskanom izdanju dnevnih novina 24sata u subotu, 12. svibnja. Izrežite i napišite svoje podatke (ime, prezime i adresa), a to pošaljite na na P.P. 552, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji super nagrade u svibnju“ do utorka, 22.svibnja, do 9 sati. Izvlačenje će biti taj dan u 10 sati u prostorijama redakcije 24sata uz nadzor tročlane komisije.