Osvojila sam pametni telefon i jedva čekam na internet

-Šalite se, da mene izvuku, uzbuđeno je pitala Dragica Bošković (72) iz Zagreba, kad je doznala da je baš ona sretna dobitnica mobitela Samsung Galaxy S8 u nagradnoj igri 24sata. Simpatična gospođa Dragica priznala nam je da joj je mobitel baš potreban jer ima onaj ‘obični’.

- Davno sam nešto dobila u nagradnoj igri, no to su bile sitnice. Sad ću uvesti i internet jer imam pametni telefon - veselo je ispričala gospođa Dragica.

Dobitnica laptopa Acer Aspire je Mladenka Milić (66) iz Rijeke, koju je sretna vijest zatekla u Bosni i Hercegovini.

- Naravno da sam sretna, no ne mogu sad, nažalost, pričati jer sam na terapiji - rekla je Mladenka koja nam se kasnije javila.

- Mislila sam da je šala. Stvarno ste me iznenadili, a moj Zlatko mi je objasnio da je on igrao za mene. Osvajala sam neke nagrade, ali nikad ništa tako vrijedno. No suprug se brine da dobijem poklon - ispričala je raspoložena gospođa Mladenka iz Rijeke.

Tema: Igra bez granica!