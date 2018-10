Ova djevojčica (3) rastura! Evo kako pjeva Bohemian Rhapsody

Jedna trogodišnja djevojčica iz Škotske oduševila je svijet svojom izvedbom pjesme grupe Queen Bohemian Rhapsody na stražnjem sjedalu auta.

Malena obožavateljica Freddieja Mercuryja barem tri puta dnevno otpjeva cijelu pjesmu, a ne samo da zna sve riječi napamet već tu i tamo ubaci i poneku solo dionicu gitare.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jednostavno pjeva cijelo vrijeme. Počela je učiti pjesmu prije otprilike tri mjeseca. Bilo joj je dosadno u autu i pokušavala sam ju zabaviti. To je jedina pjesma kojoj sam se dosjetila svih riječi pa sam počela pjevati. Od tada voli gledati video spot i pjevati s njima. Spot gleda pet do šest puta tjedno, a pjesmu pjeva tri do četiri puta dnevno, rekla je njena majka Charlene za Daily Mail.

Za djevojčicu je nadodala da je inače vrlo sramežljiva i da nikad ne bi pristala pjevati pred nekim tko nisu njeni bliži ukućani pa je video u tom slučaju mnogim gledateljima još simpatičniji.