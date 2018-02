Ovaj će vam pub dati popust ako na ulazu ostavite mobitel

Većina vas sigurno će se složiti da smo danas svi previše vezani za tehnologiju. Da, mnogima od nas ona je neophodna za obavljanje svojeg posla, no činjenica je da u mobitel 'buljimo' mnogo puta kada to uopće nije potrebno. I dok mnogi kafići i barovi već godinama vode politiku 'Nemamo WiFi, pričajte međusobno', vlasnici puba i restorana 'The Fat Boar' u Wrexhamu odlučili su otići i korak dalje.

Naime, ako pristanete odložiti svoj mobilni uređaj na ulazu u pub, oni će vas počastiti s 25% popusta na sve što pojedete u pubu. Ova akcija traje svakog ponedjeljka pod imenom 'Mobile Free Monday', a malom je pubu donijela planetarnu slavu.

Obavijest o novoj akciji vodstvo 'The Fat Boara' objavilo je na Facebooku, ljudi su reagirali iznimno pozitivno, tagirajući svoje prijatelje pozivajući ih da zajedno prihvate izazov.

- Ja sam prvi koji će priznati da sam konstantno 'zalijepljen' za ekran mobitela. Danas smo svi jako zauzeti, a mobiteli su zapravo fantastični uređaji koji nam omogućuju da budemo u toku sa svima, objasnio je svoju odluku voditelj puba Rich Watkin.

- Ipak, pomislio sam kako bi bilo lijepo motivirati naše najvjernije posjetitelje da maksimalno iskoriste svoju večer i na neki način pobjegnu od svih informacija kojima ih se 'bombardira'. Mi se trudimo posjetiteljima osigurati dobru atmosferu i živu glazbu, a mobiteli nas prečesto ometaju u trenucima kada bi jednostavno trebali uživati u razgovoru s obitelji i prijateljima, zaključio je Rich.