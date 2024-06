Ovih sedam stvari može se dogoditi vašem tijelu ako živite bez seksa: Nisu sve negativne...

ŽENI SE U KAMPU ZA NUDISTE 'Brat me traži da budem gola na njegovom vjenčanju! To je uvjet za dolazak, ne znam što mu je?' Vjenčanje je u nudističkom resortu. Tamo su se upoznali i to mjesto im je bitno, shvaćam to. Ali golotinja je tamo uvjet! Ponudila sam se platiti vjenčanje na drugoj lokaciji, ali to ih je dodatno naljutilo, piše Australka...